Resultados da pesagem do UFC Tampa: Colby Covington e Joaquin Buckley oficial para a última luta principal do UFC de 2024

Colby Covington e Joaquin Buckley estão prontos para serem a atração principal do último evento do ano do UFC.

Os contendores do peso meio-médio ganharam peso com sucesso para a luta principal do UFC Tampa, no sábado, com Buckley pesando 171 libras perto do início da janela de pesagem oficial de sexta-feira, e Covington mais tarde atingindo a mesma marca.

Assista aos destaques da pesagem oficial acima.

Buckley está com 5 a 0 desde que caiu para o peso meio-médio e atualmente ocupa a décima posição no MMA Fighting Global Rankings. Covington está atualmente sem classificação, mas vem de uma derrota na luta pelo título para Leon Edwards em dezembro de 2023, sua terceira chance fracassada pelo ouro no UFC.

Os co-pesos penas da luta principal, Cub Swanson e Billy Quarantillo, também ganharam peso com sucesso, ambos registrando 146 libras, assim como os contendores peso mosca Manel Kape e Bruno “Bulldog” Silva.

Kape, Joel Alvarez e Ramon Taveras foram os últimos lutadores a pesar, o que é notável dadas as lutas anteriores com a balança. No entanto, todos os três ganharam peso com sucesso e estão atualmente no caminho certo para competir no sábado na Amalie Arena em Tampa, Flórida.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Tampa.

Cartão principal (ESPN2/ESPN+ às 22h ET)

Colby Covington (171) vs.

Filhote Swanson (146) x Billy Quarantillo (146)

Manel Kape (125) x Bruno Silva (126)

Vitor Petrino (204,5) x Dustin Jacoby (205,5)

Adrian Yanez (136) x Daniel Marcos (136)

Navajo Stirling (206) vs. Tuco Tokkos (206)

Preliminares (ESPN2/ESPN+ às 19h ET)

Michael Johnson (156) x Ottman Azaitar (156)

Joel Álvarez (156) vs. Longship Klose (156)

Sean Woodson (145,5) x Fernando Padilla (145)

Miles Johns (146) x Felipe Lima (146)

Miranda Maverick (126) vs. Jamey-Lyn Horth (126)

Davey Grant (136) x Ramon Taveras (136)

Josefine Knutsson (116) vs. Piera Rodríguez (116)