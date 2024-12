Réveillon no Penedo Luz terá shows musicais gratuitos e queima de fogos

Que tal curtir a virada do ano em um ambiente lindo e tranquilo, incluindo acesso gratuito a um parque infantil e shows com música ao vivo? No Penedo Luz é assim! Tem diversão para toda família e mais uma grande atração para a noite de réveillon.

Além da decoração natalina que encanta moradores e turistas, a Prefeitura de Penedo preparou uma programação especial para o fim de 2024 e a chegada do novo ano, tudo isso na próxima terça-feira, 31 de dezembro.

A festa promovida pela administração Ronaldo Lopes acontecerá na Praça 12 de Abril, no mesmo ambiente do Penedo Luz, onde os shows musicais começam às 22h30, com show do artista Zé Arthur.

O anúncio de boas-vindas ao ano de 2025 será iluminado por fogos de artifício colocados na ilha em frente ao cais penedense, criando um brilho todo especial para a noite de confraternização.

Após o espetáculo pirotécnico, o cantor Luís Morall sobe ao palco, encerrando a programação da primeira noite festiva de 2025.

Vale lembrar que a Vila Mágica do Penedo Luz permanece na Praça 12 de Abril até o próximo dia 05 de janeiro, funcionando com suas atrações gratuitas das 17h às 22 horas.

Fotos Kamylla Feitosa – Arquivo SEMCLEJ Penedo