Os irmãos Menéndez estarei participando de alguns clássicos de Natal para o jantar amanhã… no que poderia estar lá no último dia 25 de dezembro atrás das grades.

Como você sabe… Érico dar Lyle Menéndez estão presos no Centro Correcional Rihcard J. Donovan pelo assassinato de seus pais em 1989 – embora o Gabinete do Promotor de Justiça de Los Angeles esteja investigando possivelmente apoiando sua nova sentença .

No entanto, a audiência deles só será no final de janeiro… então, amanhã, eles ainda passarão o Natal encarcerados – e o TMZ agora sabe como marcarão o dia.

Uma fonte do Departamento de Correções da Califórnia disse ao TMZ … como todos no grupo dos irmãos Menendez, Erik e Lyle terão um jantar especial de peru, torta, salada, milho e leite com chocolate.