Poucas coisas enfurecem mais os fãs de MMA do que uma luta marcada incorretamente, embora o termo “roubo” tenda a ser usado de maneira descuidada e muitas vezes impregnado de preconceito. Com Robbery Review, analisaremos as lutas polêmicas e determinaremos se os juízes foram criticados com razão por sua decisão ou se os especialistas precisam examinar suas próprias reações instintivas.

Quando se trata de julgar controvérsias, 2024 não foi tão ruim, considerando tudo.

Sim, tem havido vários scorecards assustadores, e se fizéssemos uma lista de algumas das cartas mais confusas entregues neste ano, você provavelmente conseguiria pelo menos 20 (Howie Booth, estou procurando diretamente para você). Algumas pontuações foram ruins, mas felizmente, na maioria das vezes, o lutador certo acabou do lado certo da decisão de qualquer maneira.

Portanto, temos estado quietos aqui na sede da Robbery Review, confiantes de que a maioria dos juízes está fazendo o seu melhor, dado o ajuste imperfeito que é o atual critério de pontuação.

MAS.

Se alguém tiver um caso para uma Revisão de Roubo este ano, pode ser Alexander Volkov.

Volkov acabou de perder por decisão dividida em sua revanche contra Ciryl Gane no UFC 310, no último sábado, e as redes sociais não ficaram muito satisfeitas com isso, incluindo alguns lutadores que questionaram o veredicto.

Quando esse problema de julgamento será resolvido. ‍♂️ -Michael Johnson (@ Menace155) 8 de dezembro de 2024

Sim, isso é negativo, não tem como -Terrance McKinney (@twrecks155) 8 de dezembro de 2024

O CEO do UFC, Dana White, pôde ser ouvido depois dizendo a Volkov: “Você foi fodido”, e Volkov mais tarde expressou sua frustração com o julgamento ao falar com a mídia mais tarde naquela noite. Até Gane disse na entrevista pós-luta que não estava feliz com a luta e que foi prejudicado por uma lesão no pé.

O povo falou. Vamos para o laboratório.

Qual foi o resultado oficial?

Ciryl Gane derrotou. Alexander Volkov por decisão dividida.

Como foi a luta?

Volkov parecia determinado a evitar os problemas da primeira luta, que viu o atletismo de Gane ditar muito sobre o rumo da ação. Ele foi direto para Gane, eventualmente pressionando o suficiente para derrubar. Volkov fez exatamente o que você esperava, mantendo-se pesado sobre Gane, mas Gane impressionou com uma sólida defesa de solo antes de voltar a ficar de pé.

Gane parecia confortável trabalhando contra a cerca com Volkov, embora nenhum dos dois tenha iniciado muita ofensiva a partir daí. Momentos depois, Gane se esquivou de um soco e conseguiu uma queda, que ninguém previu. Nenhum dos dois é Jailton Almeida no chão, então isso praticamente resultou em um impasse com Gane acertando um ocasional boop de ground-and-pound antes de tentar uma chave de calcanhar que não deu em nada.

De pé, Volkov picou Gane com um chute no corpo e um soco direto. Gane acertou Volkov com uma joelhada no corpo, mas Volkov transformou isso em uma queda. Gane atacou com uma guilhotina, mas Volkov esgotou o tempo faltando menos de 30 segundos para o fim.

No segundo round, Gane deu o pontapé inicial com golpes de longa distância, embora nenhum dos lutadores tenha se comprometido com nada em pé. Volkov teve uma boa agitação, apenas para receber um contra-ataque de Gane. Um grande soco giratório de Volkov acertou Gane no queixo e esse foi o maior golpe da luta. Volkov definitivamente à frente na trocação no início do round. Chute na cabeça e um soco direto acertaram Volkov quando ele começou a se afastar. Gane respondeu com um soco e uma mão direita rígida, que acordou Volkov. Volkov continuou a lutar de forma eficaz à distância, embora tenha havido várias trocas acirradas em que ambos os lutadores marcaram. O grande 1-2 de Gane pegou Volkov e então Gane derrubou Volkov. Por um momento, pareceu que Gane estava tentando um estrangulamento de Von Flue. Isso teria sido divertido.

A terceira rodada foi simplesmente estranha. Depois de alguns boxe inconclusivos, Volkov tentou uma perna e gradualmente colocou Gane de costas. Gane rebateu com uma tentativa de kimura por baixo. E é isso, essa é a rodada. Por quase quatro minutos, Gane agarrou-se ao braço de Volkov, mesmo depois de Volkov estar bem fora de perigo. Não havia muito que Volkov pudesse fazer em sua posição além de lançar leves punhos de martelo no corpo de Gane e socar a bunda de Gane.

Não é um candidato à Luta do Ano, é o que estou dizendo.

O que os juízes disseram?

Adalaide Byrd marcou 29-28 Gane.

Eric Colon marcou 29-28 Volkov.

Junichiro Kamijo marcou 29-28 Gane.

A segunda rodada provou ser a diferença, com todos os três juízes dando a primeira rodada para Gane e a terceira para Volkov. Byrd e Kumijo marcaram o segundo para Gane, enquanto Colon fez Volkov vencer o frame e a luta.

O que os números disseram?

(Estatísticas por estatísticas do UFC)

No geral, não havia muito para separar Gane e Volkov apenas pelas estatísticas. Gane acertou mais golpes significativos, 43-39 e cada rodada foi tão próxima quanto isso sugere:

Estatísticas de ataque significativas

Rodada 1: Gane 12-10

Rodada 2: Gane 27-25

Rodada 3: Empatado 4-4

Volkov teve ligeira vantagem em quedas (3-2) e tempo de controle (4:32), nada disso significa muito, considerando que nenhum dos lutadores causou danos no solo.

Para aqueles que estão se perguntando, Volkov teve uma enorme vantagem no total de golpes (105-48), a maioria dos quais resultou dos 68 golpes da primeira posição no Round 3. No entanto, ele também venceu Gane de cabeça significativa (19-14) e golpes corporais (18-10).

O que a mídia disse?

As pontuações da mídia nas decisões do MMA foram firmemente a favor de Volkov, com 19 dos 20 marcando para ele. Zane Simon do MMA Vivisection fez 30-27 para Volkov e criticou fortemente o desempenho de Gane:

30-27 Volkov @MMADecisões. Uma luta desconcertantemente ruim do começo ao fim. Esqueceu o jab, foi derrotado e cometeu erros devastadores de luta agarrada em todos os rounds para garantir a perda desses rounds. #UFC310 -Zane Simon (@TheZaneSimon) 8 de dezembro de 2024

“Uma luta desconcertantemente ruim do começo ao fim”, Simon tuitou. “Esqueceu o jab, foi derrotado e cometeu erros devastadores de luta agarrada em todos os rounds para garantir que perderia esses rounds.”

O que o povo disse?

(Dados derivados de Decisões de MMA e Veredicto MMA)

Assim como acontece com as pontuações da mídia, os fãs que pontuaram nas Decisões do MMA estavam fortemente do lado de Volkov, com 29-28. Essa pontuação recebeu 74 por cento dos votos, com outros 15,6 por cento tendo 30-27 Volkov. Grande caramba para os juízes se vocês quiserem considerar esses votos como lei.

Foi igualmente ruim no Verdict MMA, onde os eleitores fizeram com que Volkov vencesse por uma margem confortável.

Volkov recebeu apoio massivo por seus esforços nas Rodadas 2 e 3, resultando em uma margem de 104 pontos a seu favor. Para aqueles que não estão familiarizados com o Verdict, considero qualquer margem próxima de 100 um indicativo de um vencedor claro e isso vai além disso. No entanto, é importante notar que a enorme disparidade no Round 3 não significa necessariamente que Volkov chegou perto de finalizar a luta, apenas que foi o round mais fácil de marcar.

Como eu marquei isso?

Eu estava trabalhando no blog ao vivo no sábado, então tive que pontuar este em tempo real. Inicialmente, eu tinha todas as três rodadas para Volkov, embora a primeira rodada tenha sido disputada e a segunda rodada tenha sido mais competitiva do que as pessoas pareciam pensar. O terceiro round tinha que ser um round de Volkov e eu ficaria enojado se algum dos juízes desse a Gane por sua tentativa inédita de kimura.

Em uma nova observação, estou ainda menos confiante sobre a segunda rodada para Volkov. Aquele backfist deve ter deixado uma grande impressão nas pessoas, e foi ótimo, mas você tem que dar crédito a Gane por alguns dos socos certeiros que ele acertou no final do round. Parece-me que muito do seu trabalho foi ignorado e eu imploraria às pessoas que assistissem novamente a essa rodada de perto.

Por outro lado, ainda acho que há fortes argumentos para Volkov na primeira rodada, então é compreensível que tantos tenham ficado confusos com a convocação oficial porque é fácil encontrar duas rodadas para ele.

Foi um assalto?

*estala os nós dos dedos*

Faz algum tempo que não faço um desses, então deixe-me me preparar para jogar as mãos intelectualmente, porque tenho certeza que muitos de vocês não vão gostar disso.

Não creio que a indignação fosse justificada aqui.

Na primeira rodada, houve tão poucos danos relevantes na pontuação que você pode chamar isso de empate. Em nenhum momento nenhum dos lutadores se afirmou de forma significativa. Quanto ao segundo round, pergunto novamente: o soco de Volkov foi tão definitivo? Machucou Gane, sem dúvida, mas Gane se recuperou rapidamente e, novamente, se você voltar e observar o round, ele acertou vários socos fortes.

Você pode me convencer a participar da segunda rodada, Gane, não estou bravo com isso.

O veredicto final

Não é um roubo. Você não está feliz que o Robbery Review esteja de volta?