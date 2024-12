Rihanna e A$AP Rocky aparecem afetuosos no show e vídeo do NYC Awards

Rihanna dar A$AP Rocky namoramos há anos, e isso certamente fica evidente porque agora eles estão superconfortáveis ​​e muito amorosos um com o outro aos olhos do público.

Basta conferir o vídeo, obtido pelo TMZ, que captura o ícone da música e a estrela do rap participando do 38º Footwear News Achievement Awards na noite de quarta-feira, em Nova York.

O evento celebra as pessoas mais influentes no ramo de calçados – e a A$AP ganhou o prêmio de Colaboração do Ano com a Puma por seu trabalho conjunto.