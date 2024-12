Robert Whittaker: Dricus du Plessis escreveu um ‘projeto realmente bom’ para derrotar Israel Adesanya

Robert Whittaker dividiu o octógono com o ex-campeão peso médio do UFC Israel Adesanya duas vezes, e com o atual campeão Dricus du Plessis uma vez, então sua experiência o levou a uma hipótese em relação à próxima luta de Adesanya.

Adesanya compete em sua primeira luta sem título em cinco anos, quando enfrenta o desafiante Nassourdine Imavov na luta principal do UFC Arábia Saudita, em 1º de fevereiro. Em sua aparição mais recente, Adesanya foi parado por du Plessis no quarto round do principal evento no UFC 305 em agosto.

Aos olhos de Whittaker, foi o estilo estranho de du Plessis – mas principalmente, sua força bruta que fez a diferença, e se pergunta se Imavov pode fazer o mesmo.

“Imavov é tão tanque quanto Dricus?”, Perguntou Whittaker em seu podcast MMArcade. “Acho que Dricus meio que… Acho que Dricus fez um plano muito bom sobre como vencer Adesanya: tenho que deixá-lo desconfortável, ir até ele, tenho que ir até ele, deixá-lo estressado. Não dê espaço para ele brincar. …

“Acho que Imavov tem as habilidades necessárias para fazer isso, mas ainda assim acredito que Izzy seja o favorito. Ele pode lutar muito bem contra esse estilo de contra-ataque, e se você não cair em suas iscas, em suas armadilhas, ele irá despedaçá-lo.”

Adesanya perdeu duas consecutivas e três de quatro antes de sua primeira aparição no ano novo. Whittaker foi questionado por seu co-apresentador se o confronto entre “The Last Stylebender” e Imavov poderia ser um dos confrontos de “troca de guarda” da divisão.

Whittaker não chegou a dizer que seria por algumas razões, principalmente porque ele não vê seu oponente de múltiplas ocasiões fracassando pela terceira vez consecutiva.

“Eu não sei, porque Izzy parecia tão bem contra Dricus até que ele não o fez”, explicou Whittaker. “Não sei, acho que Izzy vence Imavov.”