Robert Whittaker escolheria Khamzat Chimaev em vez de Alex Pereira, mas cenário de ‘massacre’ poderia acontecer

Robert Whittaker avalia uma hipotética luta entre o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira e o invicto Khamzat Chimaev.

Nos últimos dias, circularam rumores sobre um confronto inesperado entre os dois concorrentes populares. Whittaker, que recentemente sofreu uma derrota por finalização no primeiro round para Chimaev no UFC 308 em outubro, viu a discussão nas redes sociais sobre o confronto e discutiu isso em seu Podcast MMArcade.

“Chimayev [would win]facilmente”, disse Whittaker. “Não é fácil, [but] Chimaev, no entanto [is my pick].”

Chimaev está em posição privilegiada para lutar pelo título dos médios em sua próxima luta após a finalização brutal sobre Whittaker. Dricus du Plessis deve defender o cinturão contra Sean Strickland em uma revanche no UFC 312, em fevereiro.

Pereira pode enfrentar o principal candidato Magomed Ankalaev após três defesas de título bem-sucedidas em 2024, mas “Poatan” já disse que não será seu próximo adversário. O astro brasileiro também já foi convocado diversas vezes pelo campeão peso pesado Jon Jones para uma superluta.

Mas se o UFC de alguma forma montasse um confronto entre Pereira e Chimaev, embora Whittaker se sinta confiante de que Chimaev venceria, ele vê uma situação de pesadelo em potencial para “Borz”.

“Eu não sei, a menos que o [light] mudança de força dos pesos pesados ​​é uma dinâmica que Chimaev não aguenta [him down]… Chimaev será derrubado”, explicou Whittaker. “Ele é bom no que faz, joga com sua força.

“Mas, digamos hipoteticamente, [if] Chimaev desacelera, engasga um pouco, Pereira não. Ele pode adormecer, morto de cansaço. Ele tem feito isso a vida toda. Ele matará Chimaev na trocação. Não será como a luta Usman-Chimaev, onde Usman estava meio que superando-o um pouco naquele período em que Chimaev se cansou. Será um massacre [if he does that with Pereira].”