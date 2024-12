Robert Whittaker: Khamzat Chimaev ‘definitivamente’ deveria ter conseguido a disputa pelo título sobre Sean Strickland

Robert Whittaker admite que não tem palavra a dizer no matchmaking do campeonato dos médios do UFC, mas se ele tivesse o lápis poderoso, teria feito as coisas de forma diferente.

Durante a transmissão do UFC 310 no último sábado, o UFC anunciou que o campeão Dricus du Plessis defenderá seu título na revanche contra Sean Strickland no UFC 312, em fevereiro. Apesar do CEO do UFC, Dana White, ter dito repetidamente que Strickland teria sua revanche após a vitória por decisão sobre Paulo Costa no UFC 302 em junho, os fãs ficaram intrigados com o matchmaking, pois esperavam que Khamzat Chimaev conseguisse sua primeira oportunidade de título após seu impressionante primeiro round. finalização de Whittaker no UFC 308 em outubro.

Perguntaram a Whittaker se Chimaev deveria ter acertado Strickland.

“Definitivamente”, disse Whittaker em seu Podcast MMArcade. “Khamzat estava na discussão quando derrotou Usman daquela vez. E então ele teve uma folga e depois lutou comigo, me bateu. Então, eu não sei, ele sempre esteve na discussão do título. Ele está invicto. Sim, eu não sei.

“É difícil argumentar contra ele ter uma chance neste momento – especialmente se você está dando a Sean Strickland uma chance pelo título como essa.”

Em seu primeiro encontro no UFC 297, em janeiro, du Plessis venceu Strickland por decisão dividida super acirrada para conquistar o título dos médios. Desde então, du Plessis derrotou Israel Adesanya no UFC 305, em agosto.

O co-apresentador de Whittaker mencionou o fato de que Chimaev teve sucesso em várias categorias de peso e está disposto a enfrentar todos os níveis de competição se estiver pronto para competir, independentemente de aviso prévio. Embora “The Reaper” concorde, ele também quer ter certeza de que o mesmo respeito vai para o outro lado, e verá Strickland tentar se tornar um bicampeão de qualquer maneira.

“Para ser justo, Sean também é esse tipo de lutador”, explicou Whittaker. “Ele lutará contra qualquer um também. … Sean também lutou com um monte de gente em pesos diferentes, então não há argumento de que Sean lutará com alguém.

“E essa luta [with du Plessis] estava tão perto. Eu não me importo, cara. Em última análise, deixe-o, quem se importa? Estou fora de cena, isso não importa mais.”

Até o momento, o UFC não revelou planos para Chimaev. Então a questão agora é: Chimaev vai esperar pelo vencedor da revanche du Plessis x Strickland ou vai fazer outra luta para se manter ocupado?

Se for o último caso, Whittaker tem uma sugestão interessante.

“Acho que Chimaev está lá para disputar o título, pelo menos”, disse Whittaker. “Ou, não sei, coloque-o contra Adesanya. Isso lhe dará uma chance pelo título [if he wins]. Por que não?”