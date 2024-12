Rod Woodson diz que Lamar Jackson é MVP, não Josh Allen, ‘sem dúvida’

TMZSports. com

De acordo com o ex-defensivo do Baltimore Ravens, também não é particularmente próximo.

“Não tenho dúvidas”, disse o membro do Hall da Fama esta semana, “Lamar Jackson é o MVP”.

Woodson – que atualmente trabalha como comentarista colorido para os Ravens – disse esta semana que daria seu voto a Lamar… explicando que as estatísticas contam toda a história.

Lamar supera Allen em quase todas as categorias significativas (exceto em touchdowns corridos) … embora ele tenha jogado mais uma partida do que a estrela de Buffalo.

Woodson disse que sua opinião não é de forma alguma uma sombra sobre Josh – na verdade, ele nos disse “Eu tenho muito amor” pelo QB do Bills – ele simplesmente acha que Lamar tem sido tão bom.

Ah, sim, e acima de tudo, ele quebrou o recorde de todos os tempos do QB em jardas corridas

Duas peças inacreditáveis ​​em rede nacional com o mundo inteiro assistindo

Quanto ao time do sinalizador de Baltimore, Woodson disse com ou sem um troféu de MVP em seu manto… nenhum time quer ver os Ravens nos playoffs no próximo mês.