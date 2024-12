Sabrina Carpenter e Barry Keoghan terminam após um ano juntos

Sabrina Carpinteiro dar Barry Keoghan supostamente estão seguindo caminhos separados depois de namorar por cerca de um ano.

De acordo com Pessoas … a estrela pop e o ator irlandês encerraram seu romance, apesar de serem inseparáveis ​​​​durante grande parte do ano passado.

De acordo com o canal, Sabrina e Barry estão “focados na carreira” e optaram por “fazer uma pausa” … no entanto, a atualização veio notavelmente quando rumores de trapaça infundados circularam online.

A separação ocorre um mês depois que o ator indicado ao Oscar falou sobre Sabrina no “The Louis Theroux Podcast”, no qual Barry não teve vergonha de declarar sua admiração pela ex-estrela do Disney Channel – ele até a chamou de “extremamente talentosa”.

Barry disse na entrevista que foi “incrivelmente abençoado” por ter um relacionamento com ela. Parece que algo mudou entre então e agora!!!

Sabrina e Barry se relacionaram romanticamente pela primeira vez em dezembro de 2023, quando a cantora foi vista jantando com Barry em Los Angeles. A dupla apareceu no SoCal mais algumas vezes nos meses seguintes… eventualmente fazendo sua estreia no tapete vermelho no 2024 Met Gala em Nova York.

Sabrina e Barry pareceram levar seu relacionamento para o próximo nível quando SC teve seu namorado estrelando seu videoclipe “Please Please Please”.

No entanto, as ex-namoradas enfrentaram alguns rumores de rompimento desde que ficaram juntos… com Barry sutilmente fechando-os ao mostrar amor a Sabrina nas redes sociais e participando de uma variedade de seus shows.