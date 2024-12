Saquon Barkley precisa de um feito raro contra o Steelers para continuar na busca pelo recorde de corridas de todos os tempos

Sirianni classifica o salto de Barkley como ‘a melhor jogada que já vi’LAPRESSE

Ónos últimos 50 anos, o Recorde de corrida em uma única temporada da NFL tem visto uma evolução significativa, refletindo mudanças nas estratégias ofensivas, no condicionamento dos jogadores e na dinâmica do jogo. O disco mudou de mãos várias vezes, mostrando o talento extraordinário dos running backs ao longo das décadas.

No início da década de 1970, OJ Simpson estabeleceu a primeira referência ao correr 2.003 jardas em 1973marcando um momento histórico ao se tornar o primeiro jogador a ultrapassar a marca de 2.000 jardas. Este recorde durou 11 anos até que Eric Dickerson quebrou em 1984 com impressionantes 2.105 jardas. A combinação de velocidade e potência de Dickerson não apenas estabeleceu um novo padrão, mas também estabeleceu uma referência que muitos acreditavam que permaneceria incontestável por anos.

À medida que o jogo evoluiu na década de 1990 e início de 2000, running backs como Barry Sanders e Terrell Davis surgirammostrando seus estilos e habilidades únicas. Em 1997, Sanders correu para 2.053 jardastentadoramente próximo do recorde de Dickerson, mas no final ficando aquém. Enquanto isso, Davis, que desempenhou um papel fundamental na Vitórias do Denver Broncos no Super Bowlestabeleceu um padrão alto para o desempenho na pós-temporada, embora nunca tenha eclipsado o recorde de corrida em uma única temporada.

A temporada de 2006 viu LaDainian Tomlinson estabeleceu um novo recorde com 1.815 jardas corridas e um recorde de 28 touchdowns corridos. No entanto foi Adrian Peterson em 2012 quem esteve mais perto de quebrar o recorde de Dickerson terminando com 2.097 jardas após uma notável recuperação de lesão. O desempenho de Peterson destacou a resiliência e a determinação que definem os running backs de elite.

Defesa do Steelers testa as ambições recordes de Barkley

Hoje, ao entrarmos na década de 2020, a busca pelo recorde de corrida em uma única temporada continua sendo uma meta cobiçada. Atualmente, Saquon Barkley está nas manchetes com seu desempenho impressionante nesta temporada. Com 1.623 jardas já acumuladas e quatro jogos restantes, Barkley está bem posicionado para desafiar o recorde. Para manter o ritmo, ele precisa média de 111 jardas por jogoum feito que, embora desafiador, está ao seu alcance.

Barkley enfrenta um teste difícil neste domingo contra o Pittsburgh Steelers, que possui a quarta melhor defesa de corrida da liga. Eles permitiram apenas um rusher de 100 jardas nesta temporadao que torna este confronto particularmente assustador.

No entanto, Barkley mostrou repetidamente que pode estar à altura da situação, mesmo contra defesas formidáveis. “Um jogo de 111 jardas para Barkley não é grande coisa”, enfatiza a crença em suas capacidades, mas alcançá-lo contra os Steelers seria uma conquista significativa.

Olhando para o futuro, os três jogos finais da programação de Barkley apresentam Commanders, Cowboys e Giants, todos classificados entre as defesas de corrida mais fracas da liga. Barkley já acumulou 388 jardas contra esses times no início desta temporada e deixou dois desses jogos mais cedo devido à liderança dos Eagles. Se ele conseguir manter ou superar seu ritmo atual contra os Steelers, ele terá amplas oportunidades de ganhar terreno no histórico de Dickerson nas últimas semanas.