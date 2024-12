Sean O’Malley reage ao último incidente com fãs de Merab Dvalishvili no UFC 310

Merab Dvalishvili está pronto para lutar e ainda falta um mês para sua primeira defesa de título do UFC.

No UFC 310, sábado, Dvalishvili pareceu brigar com um fã que estava presente na T-Mobile Arena. Surgiu um clipe de Dvalishvili tendo que ser afastado de um membro da plateia, o que aconteceu logo depois que seu amigo próximo e companheiro de equipe Aljamain Sterling perdeu na decisão para Movsar Evloev na parte preliminar do card.

Assista ao incidente abaixo.

Pelas imagens nas redes sociais, não está claro até que ponto Dvalishvili se envolveu fisicamente com o fã, se é que o fez. Pouco depois, porém, um associado seu é visto claramente trocando socos com o torcedor em questão.

Também não se sabe como se originou a altercação entre Dvalishvili e o torcedor.

Dvalishvili teve experiência semelhante antes de sua luta contra Sean O’Malley no UFC 306 em setembro passado, quando um grupo de torcedores de O’Malley teve um confronto acalorado com Dvalishvili e Sterling.

O’Malley foi rápido em comentar o incidente nas redes sociais, escrevendo: “Merab só dá mão dos torcedores nas arquibancadas”.

O verdadeiro teste para Dvalishvili acontece no dia 18 de janeiro, quando ele defende o título contra o invicto Umar Nurmagomedov na luta principal do UFC 311.