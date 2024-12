Selena Gomez anuncia noivado com o namorado Benny Blanco

Selena Gomes está pronta para assumir seu relacionamento com Benny Blanco para o próximo nível… ela anunciou oficialmente seu noivado com o produtor musical.

A atriz de “Only Murders in the Building” postou a feliz atualização em seu Instagram na noite de quarta-feira, compartilhando uma visão de perto de seu anel de diamante brilhante – que por acaso era uma pedra estilo marquise.

A ex-estrela do Disney Channel também deu uma olhada na doce proposta, compartilhando uma foto dela olhando amorosamente para o anel enquanto desfrutava de um piquenique ao ar livre – onde o casal festejava com Taco Bell e outras guloseimas, ao que parece.

Selena e Benny começaram a namorar em julho de 2023… no entanto, eles se conheceram décadas antes, quando SG começou a levar a música a sério. A dupla colaborou na música “I Can’t Get Enough”, mas a parceria só se tornou romântica no ano passado.

A dupla gerou rumores de noivado no início deste ano, quando Selena notavelmente cobriu seu dedo anelar com um emoji de coração em uma selfie de espelho que levantava as sobrancelhas. Mais tarde, ela foi vista usando uma aliança de ouro na mesma mão… alimentando ainda mais a conversa de que ela e o criador do sucesso estavam planejando caminhar até o altar.