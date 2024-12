Selena Gomez e o noivo Benny Blanco tocam no Hanukkah juntos em Nova York

Selena Gomes está totalmente apaixonada e colada ao seu novo noivo, Benny Blanco … e ela está fechando o ano ao lado dele, apostando tudo nas férias.

Os pombinhos foram vistos no autor Jake Cohencelebração do Hanukkah em Nova York na quarta-feira, com o anfitrião compartilhando um monte de fotos deles abraçando totalmente a vibração festiva.

ICYDK, Benny é judeu, e embora Selena tenha sido aberta sobre sua fé cristã, ela estava totalmente envolvida na ocasião… felizmente ao lado de seu namorado enquanto eles comemoravam com o que parecia ser muita diversão e brincadeiras.

Jake legendou as imagens, “Alguns judeus solitários no Natal sendo acesos”, enquanto festejavam com um grande grupo de amigos, incluindo Debra Messingprovando que eles realmente encontraram seu time de férias em Nova York. E, claro, este ano, o dia de Natal e a primeira noite de Hannukah caíram em 25 de dezembro.