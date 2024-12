Senado aprova projeto de lei de política de defesa que proíbe cuidados de afirmação de gênero para filhos transexuais de militares

CNN

O Senado votou na quarta-feira para aprovar um projeto de lei crítico de política de defesa conhecido como Lei de Autorização de Defesa Nacional, que inclui uma proibição de cuidados de afirmação de gênero para filhos transgêneros de militares – uma disposição defendida pelos republicanos que despertou a raiva dos democratas.

A próxima legislação será enviada ao presidente Joe Biden depois que a medida foi aprovada na Câmara liderada pelo Partido Republicano na semana passada. A Casa Branca não disse se Biden assinará o projeto.

A legislação, que foi o resultado de um compromisso bipartidário, inclui uma disposição que impediria o programa de saúde militar, TRICARE, de cobrir cuidados de afirmação de género para filhos transexuais de militares. O esforço para proibir estes tratamentos a crianças ofuscou algumas das disposições bipartidárias do projecto de lei, incluindo um aumento salarial de 14,5% para os militares juniores alistados.

A NDAA, que define a agenda política e autoriza o financiamento anual do Departamento de Defesa, normalmente é aprovada com apoio bipartidário esmagador.

Alguns democratas disseram que não votariam a favor da legislação este ano como resultado da proibição de cuidados de afirmação de gênero, enquanto outros disseram que, embora se opusessem à disposição, ainda votariam a favor do projeto de lei abrangente, citando outras disposições que apoiaram, como aumentos salariais para militares. Um grupo de senadores democratas liderados pela senadora Tammy Baldwin, de Wisconsin, apresentou uma emenda para eliminar a proibição, mas a pressão não teve sucesso.

Os cuidados de afirmação de género são uma abordagem multidisciplinar que inclui práticas clinicamente necessárias e baseadas em evidências científicas para ajudar uma pessoa a fazer a transição segura do género que lhe foi atribuído – aquele que um médico lhe atribuiu no nascimento, com base principalmente nas características anatómicas – para o seu género afirmado – o gênero pelo qual a pessoa deseja ser conhecida.

A questão tornou-se profundamente polarizadora e um candidato republicano concorreu nas eleições deste ano, enquanto alguns democratas reconheceram, desde os resultados decepcionantes de Novembro, que o partido tem trabalho a fazer para melhorar a sua posição nas questões da guerra cultural.

Ted Barrett e Morgan Rimmer da CNN contribuíram para este relatório.