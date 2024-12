Shaq diz que deixou a mãe orgulhosa depois dos eventos passados ​​​​de ‘Delinquente’ inspirados em ‘Shaq-a-Claus’

TMZSports. com

Shaquille O’Neal está se abrindo sobre sua decisão de ir além para ajudar os jovens em todas as festas de fim de ano … admitindo que costumava ser um “delinquente juvenil de alto nível”, mas está fazendo tudo ao seu alcance para deixar sua mãe orgulhosa agora.

O tetracampeão da NBA dividiu tudo com Carlos dar Babcock no “TMZ Live” depois de outro evento anual de sucesso “Shaq-A-Claus”… onde ele distribuiu toneladas de brinquedos, roupas, tecnologia e comida para mais de mil jovens na Geórgia.

Shaq dá crédito à sua mãe – Lucille O’Neal – por ter tido a ideia do evento… e considerando que ele não se comportou da melhor maneira enquanto crescia, ele está se compensando com suas ações no presente.