Show de pré-visualização do UFC Tampa: Joaquin Buckley ou Colby Covington podem chegar perto da disputa pelo título com uma vitória?

O UFC Tampa acontece neste sábado na Amalie Arena no último card de luta do UFC de 2024. Liderado por um confronto de cinco rounds no peso meio-médio entre Colby Covington e Joaquin Buckley, o evento está repleto de outros 12 grandes confrontos para encerrar o ano com força. .

É o último card de luta do UFC de 2024, então, antes do evento deste fim de semana, Jed Meshew e Mike Heck do MMA Fighting visualizam a escalação de sábado, discutem o quão perto o vencedor do evento principal estará de uma disputa pelo título, o que está em jogo no co- evento principal entre Cub Swanson e Billy Quarantillo, debater se Manel Kape pode se esgueirar para uma disputa pelo título peso mosca com uma vitória, destacar outros combates cruciais, dar brilho a alguns bangers discretos, responder ao espectador perguntas e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Tampa acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.