Show pós-luta do UFC 310: Reação às grandes vitórias de Alexandre Pantoja e Shavkat Rakhmonov

Alexandre Pantoja fechou o show em grande estilo ao colocar o ex-campeão do RIZIN Kai Asakura para dormir na luta principal do UFC 310, na noite de sábado, em Las Vegas. Após o desempenho incrível, o campeão peso mosca convocou Demetrious Johnson. Essa foi a decisão certa?

Após o último card pay-per-view do ano do UFC, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à terceira defesa de título bem-sucedida de Pantoja, sua convocação para Johnson e onde ele poderia realisticamente ir. Além disso, eles discutem a vitória por decisão de Shavkat Rakhmonov contra Ian Machado Garry no co-evento principal, se a vitória mudou a visão sobre a luta pelo título com Belal Muhammad, alguns placares controversos da noite, as noites difíceis para os veteranos de longa data Chris Weidman, Anthony Smith e Clay Guida e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 310 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde mais você conseguir seus pods.