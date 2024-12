Shows musicais do Penedo Luz valorizam artistas locais e começam no sábado, 14

A programação do Penedo Luz é diversificada, totalmente gratuita e incentivadora de artistas penedenses. Do espetáculo natalino aos shows musicais, todas as atrações são talentos da cidade berço da cultura alagoana.

As inovações do governo Ronaldo Lopes presenteiam moradores e visitantes com a Vila Mágica instalada na Praça 12 de Abril, onde música, teatro e projeção mapeada da produção Fábrica de Brinquedos encantam o público.

A atração especial do Penedo Luz 2024 volta ao palco situado em frente do Paço Imperial na noite deste sábado, 14, a partir das 18 horas.

A encenação elaborada e realizada por penedenses tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), com sua terceira e última apresentação agendada para a noite de sábado, 21 de dezembro.

Em relação aos shows musicais de cantores, cantoras ou bandas de Penedo, a programação gratuita será aberta na noite de sábado, 14, com apresentação de Kauâne Oliver e Bileu do Rocha, a partir das 21 horas.

Na noite de sábado, 21, Elaine Nascimento faz o primeiro show, com Art Samba na sequência. Deyvinho Playboy e Deyvid Alisson fecham as atrações musicais do Penedo Luz 2024 no sábado, 28 de dezembro, sempre a partir das 21 horas.