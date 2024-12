Simone Biles respondeu como uma profissional a um troll, apoiada pelo amor de Serena Williams

Simone Biles e Serena Williams, duas lendas de esportes totalmente diferentes, recentemente compartilharam um momento que encantou seus fãs. Apesar de virem da ginástica e do tênis, respectivamente, os dois demonstraram respeito e admiração mútuos pelas conquistas um do outro. Eles se conheceram em um evento organizado pela Vanity Fair, Quociente Feminino e Audemars Piguetque teve como objetivo apoiar empreendedores e inspirar mudanças. A aparição deles juntos adicionou um poder de estrela especial ao evento, realizado em Meatpacking District de Manhattan durante o fim de semana da Art Basel.

Simone Biles, 7 vezes medalhista de ouro olímpica e uma das ginastas mais condecoradas da históriaacessou o Instagram para compartilhar um carrossel de fotos do evento. Uma das fotos apresentadas Serena Williams, 23 vezes campeã do Grand Slam. Biles legendou sua postagem simplesmente como “Conversas de cabra,” uma homenagem ao status que compartilham como dois dos maiores atletas de todos os tempos.

Simone Biles escapa do drama e abraça a vida em seus próprios termos

Serena Williams havia postado anteriormente sobre o evento, escrevendo: “Ontem sentei-me com a cabra, @simonebiles, em uma NOITE DE CONVERSA IMPACTANTE com @audemarspiguet, @vanityfair, @femalequotient, e uma casa cheia de mulheres. Eu adoro ver isso.” O respeito mútuo entre esses dois ícones ficou evidente em suas postagens.

No entanto, nem todos os comentários na postagem de Biles no Instagram foram positivos. Um usuário escreveu: “Humilhe-se um pouco, certo?” Biles respondeu graciosamente, dizendo: “Ah, sempre há um. Imao.” Williams também concordou com a postagem de Biles com um simples “Amor”, mostrando seu apoio ao colega atleta.

Simone Biles brilha com humor

O evento em si foi uma plataforma para discussões significativas. Serena Williams falou apaixonadamente sobre seu trabalho em capital de risco e seu compromisso em apoiar empreendedores negros. Ela enfatizou quebrar barreiras além da quadra de tênis e capacitar outras pessoas.

Simone Biles, por outro lado, compartilhou suas idéias sobre saúde mental e como ela usa sua plataforma para defender mudanças positivas. Suas palavras e presença inspiraram os participantes e destacaram sua dedicação em causar um impacto além de suas carreiras atléticas.

A noite também contou com outros participantes notáveis, incluindo Danielle Piersonfundador da empresa de boletins informativos por e-mail ‘The Newsette’ e editora-chefe da Vanity Fair, Radhika Jones. Juntamente com Biles e Williams, eles se envolveram em conversas que enfatizaram temas de capacitação e inovação. A sua colaboração neste evento demonstrou não só o seu poder de estrela, mas também o seu compromisso em elevar os outros e criar mudanças significativas na sociedade.