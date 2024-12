Sophie Rain recusa oferta de bonecas sexuais sofisticadas em meio à fama viral apenas dos fãs

Sophie Chuva foi inundada com oportunidades desde que se tornou viral por causa de seu enorme contracheque OnlyFans … mas uma boneca sexual sofisticada com sua semelhança é uma oferta que ela pode recusar.

Boneca real – a mesma empresa de bonecas sexuais Lamar Odom comprado um modelo de – procurou a morena de 20 anos algumas vezes com uma oferta para recriar seu torso nu.

Ela provavelmente poderia ter feito uma grande mudança no molde, já que esses torsos geralmente custam US$ 1.900… mas a empresa tem quase certeza de que eles poderiam vendê-la por US$ 3 mil!