Sósias de Drake inundam Toronto com prêmio de US$ 10 mil do rapper

Drake O salto de é uma tendência para encerrar um ano bastante difícil – sua cidade natal apareceu em um concurso de sósias que teve que aumentar seu ego, ao mesmo tempo que colocou US $ 10.000 no bolso de um fã sortudo.

O “Drake-alike Challenge” atraiu uma grande multidão no sábado em Toronto… e havia fãs representando todas as variedades de Drizzy – incluindo Ozempic Drake e a garota Drake.

Ele iniciou toda essa tendência no início deste ano com um Timothée Chalamet competição semelhante em Nova York. Você deve se lembrar, aquele concurso veio com um mísero prêmio de US$ 50.