Stephen A. Smith e Bill Maher culpam Bronny James pelas lutas da NBA: “Só ele mesmo é o culpado”

Tele sobe e desce Bronny James no NBA tem sido cercado de polêmica. Muitos apontam para a influência de seu pai, LeBronJamescomo causa de seus problemas; mas outros gostam Stephen A. Smith e Bill Maher garanto que Bronny é o único culpado por sua situação e seu futuro incerto na liga.

O jovem James chegou à NBA como a 55ª escolha no Draft de 2024. O Lakers comemorou a escolha com grande alarde e imediatamente colocou o novato para trabalhar com o time. Em 22 de outubro, os James se tornaram a primeira dupla de pai e filho a jogar no mesmo time ao mesmo tempo na NBA.

Depois disso, a queda foi rápida. Em 7 de novembro o Lakers enviou Bronny para sua afiliada da G League em South Bayonde também não teve os resultados esperados. Após o aparente fim de Bronny’s “novela,” Smith e Maher derrubou o jovem jogador por suas más decisões.

Bronny é o culpado por seus problemas

No episódio mais recente do Clube de podcast aleatório que ele é co-apresentador com Maher, reconheceu Smith, “LeBron James fez muito por esta liga, ele querer o momento de estar em um jogo da NBA com seu filho não é crime.”

No entanto, ele enfatizou que Bronny deveria saber quando parar. “O crime foi o seguinte, Bill. Você tem aquele momento na noite de estreia. Nesse momento, Bronny James, você sabe que pertence à G League – vá para a G League. ‘Agora que consegui esse momento, é hora de eu vá e ganhe minhas listras'” o analista explicou.

Maher, por sua vez, destacou uma das acusações que mais foram ouvidos contra os James. “Eu vejo esse tipo de mundo de bebês nepo e tipos de fundos fiduciários quando você está fora… Bronny James foi quem estragou tudo”, disse o comentarista.

“A questão, para quem não viu, é que o esporte é o último lugar onde você pode confiar que não são bebês nepo … tudo são bebês nepo, exceto esportes”, Maher criticou.

O silêncio de Bronny

Depois de ser enviado para South Bay, O silêncio de Bronny foi ensurdecedor. Além disso, o jovem James não apresentou os resultados esperados. Ele disputou apenas duas partidas devido a lesão, com médias de 28,5 minutos, cinco pontos, 2,5 rebotes e três assistências por jogo.

Segundo informações da equipe, James pode retornar às atividades em 4 de dezembro contra Miami. Fãs e mídia aguardam ansiosamente o retorno do herdeiro ao “Rei” James, esperando que todos os seus problemas tenham ficado para trás e ele pode mostrar do que realmente é capaz.