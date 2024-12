Stormi, filha de Kylie Jenner e Travis Scott, ilumina campanha de brinquedos e alimentos

Kylie Jenner dar Travis Scott filha, Tempestade ajudou seu pai no fim de semana em uma campanha de brinquedos local em Houston, organizada pela fundação de Travis.

TS e Stormi estiveram presentes na campanha de brinquedos e alimentos do Winter Wonderland Park, na cidade natal do rapper, onde centenas de famílias passaram. Todos os olhos estavam voltados para Stormi, que usava um festivo chapéu de Papai Noel vermelho e um casaco aconchegante.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

A Fundação Cactus Jack de Travis se une anualmente ao Houston Food Bank para doar milhares de brinquedos, bicicletas e sacolas de alimentos para os necessitados. As famílias saíram com todos os tipos de presentes fofos, como tênis Nike Cactus Jack, produtos do Houston Astros e bonecos de brinquedo.