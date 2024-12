Sydney Sweeney aplaude Trolls comentando sobre corpo com vídeo de treino

Sidney Sweeney está pronta para nocautear todos os inimigos falando mal por trás de um teclado… compartilhando um clipe com todos os comentários negativos sobre seu corpo – cortado junto com uma poderosa montagem de treino.

O negócio é o seguinte… a atriz – que interpreta uma lenda do boxe Cristina Martins em um próximo filme biográfico – foi criticada por trolls da internet nos últimos dias, dizendo que ganhou muito peso e não está mais com calor o suficiente para eles.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Confira o clipe… ela está virando pneus, sparring no ringue, acertando o speed bag fazendo agachamentos, abdominais – todo o circuito na academia, na verdade.

Mostramos algumas fotos de Sydney no set nos últimos meses… e ela está totalmente transformou-se para encarnar Martin – parecendo exatamente com o destaque do boxe.