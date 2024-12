Sylvester Stallone lamenta o erro que cometeu em 1994, chamando-se de ‘covarde’ pelo que fez

Sylvester Stallone, o ator icônico mais conhecido por seus papéis em filmes de grande sucesso como Rochoso e Ramboteve uma carreira histórica em Hollywood que se estende por décadas. Além de seu sucesso na tela a vida pessoal de Stallone também atraiu atenção significativa particularmente seu relacionamento com Jennifer Flavin.

O casal se cruzou pela primeira vez em 1988, quando Flavin, então modelo de 19 anos, chamou a atenção de Stallone. O romance deles floresceu e eles se tornaram um casal de destaque, mas o relacionamento deles enfrentou turbulências que testariam seu vínculo.

Em 1994, depois de seis anos juntos, Stallone fez uma escolha controversa de terminar seu relacionamento por meio de uma carta de dissolução entregue pela FedEx. Durante uma recente aparição na nova série Fox Nation de Sean Hannity SeanStallone refletiu sobre esta decisão, admitindo que foi um movimento covarde.

“Um covarde faz“, disse ele quando questionado sobre o envio de uma carta de rompimento. Ele elaborou, afirmando:”Essa é a separação mais insincera que você pode conseguir”, enfatizando a distância emocional que tal gesto criou.

Como Stallone e Flavin superaram o desgosto

Stallone revelou que optou pela carta porque temia confrontar Flavin pessoalmente. No fundo, ele sabia ele realmente não queria terminar o relacionamentomas suas inseguranças o impediram. “Você coloca isso em palavras porque você não tem coragem de fazer isso cara a cara”, observou ele, reconhecendo as complexidades emocionais que influenciaram suas ações.

A infância do ator desempenhou um papel significativo na formação de sua abordagem aos relacionamentos. Stallone descreveu seu educação como incrivelmente disfuncionalafirmando: “Fui criado em uma família incrivelmente disfuncional. Sem amor. Sem tapinha. Sem aperto de mão… eu peguei a primeira batida [out of me].“Esse passado tumultuado o deixou despreparado para conexões românticas saudáveis, que mais tarde ele reconheceu como uma barreira significativa em seu relacionamento com Flavin.

Flavin, ao receber a carta de rompimento, expressou seus sentimentos sobre o fim abrupto de seu relacionamento. Ela lembrou: “SVocê não pode simplesmente descartar alguém em uma carta depois de seis anos. Não é como se eu fosse tentar implorar para ele voltar para mim ou algo assim. eu só queria conversar.” Para aumentar o desgosto, ela mais tarde descobriu Stallone foi infiel à supermodelo Janice Dickinsonuma revelação que a atingiu “como uma tonelada de tijolos”.

Apesar desses desafios, Stallone e Flavin finalmente se reconciliaram e seu relacionamento floresceu desde então. Stallone agora descreve Flavin como seu tudo, dizendo: “Eu não poderia viver sem ela. Quero dizer, ela é meu tudo. Meu sol e minha lua. Tudo.” A jornada deles juntos reflete não apenas o crescimento pessoal, mas também a resiliência do amor que pode superar os erros do passado.