Themba Gorimbo revela desentendimento com o ex-companheiro de equipe Colby Covington: ‘Ele cruzou a linha comigo’

Themba Gorimbo certa vez elogiou Colby Covington quando eles eram companheiros de equipe na mesma academia da Flórida, mas esses dias já se foram.

Durante sua ascensão à fama depois que Dwayne “The Rock” Johnson percebeu a história de Gorimbo lutando para ter sucesso financeiro como lutador depois de se mudar do Zimbábue para os Estados Unidos, Gorimbo apoiou Covington contra a constante barragem de ódio que recebe pelas declarações bizarras feitas. antes e depois de suas lutas. Covington aparentemente faz de tudo para irritar a todos, mas Gorimbo inicialmente disse que seu companheiro de equipe foi mal julgado, especialmente depois que o ex-campeão interino dos meio-médios do UFC se esforçou para oferecer ajuda quando era mais necessário.

Tudo isso mudou há um ano e, pelo menos parcialmente, desempenhou um papel na mudança de Gorimbo do MMA Masters na Flórida para sua nova equipe no Xtreme Couture em Las Vegas.

“É algo que Colby fez comigo que ultrapassou os limites e há consequências para suas ações e ele vai pagar por elas”, disse Gorimbo ao MMA Fighting. “Há consequências para cada ação que um homem faz, e seja agora ou no próximo ano, ele vai pagar por isso.”

Gorimbo diz que o desentendimento se resumiu a um incidente em que Covington efetivamente o atacou enquanto os dois tentavam trabalhar no UFC Performance Institute, em Las Vegas.

“Ele me expulsou do [UFC Performance Institute] em dezembro de 2023, quando tentava treinar na esteira”, revelou Gorimbo. “A PI é para todos e ele achava que a PI era dele. Ele estava perdendo peso para lutar contra Leon Edwards e entendo que pode ser difícil.

“Mas eu também ia cortar peso, mas não vou ao PI, corto peso e expulso todo mundo do PI só porque acho que sou o dono da empresa. Isso para mim é o ponto de partida.”

Para piorar a situação, Gorimbo afirmou que não foi nem Covington quem o expulsou da academia, mas sim alguém que ele enviou para avisar ao companheiro de equipe que ele não era permitido na mesma área enquanto o sempre franco peso meio-médio reduzia peso para sua luta pelo título.

Talvez isso não tivesse incomodado tanto Gorimbo se não fosse pelo fato de que ele treinava rotineiramente com Covington, então não é como se eles não fossem amigáveis ​​um com o outro. Além disso, Gorimbo diz que estava apenas tentando trabalhar como qualquer outro lutador que vai para o PI do UFC, então não tinha planos de distrair Covington do trabalho que estava fazendo.

“[That incident is] um dos motivos pelos quais tive que deixar a academia”, disse Gorimbo sobre sua briga com Covington. “Minha moral e a moral dele. Vamos descobrir quando conseguirmos isso [fight]. Lenta mas seguramente,

“Eu sei que ele não é o meu próximo, mas agora tenho que começar a colocar metas nos caras que eu quero. No caminho para o cinturão, quero passar por ele.”

Passar de companheiros de equipe e conhecidos a inimigos é uma grande mudança, mas Gorimbo não perdoa ou esquece como Covington o tratou naquele momento.

Gorimbo acredita que Covington pode estar mais feliz por eles não estarem mais treinando juntos, especialmente depois do que ele descreve como uma sessão de sparring agressiva que eles compartilharam enquanto ainda trabalhavam sob o mesmo teto.

“Você deve perguntar a ele o que aconteceu na última vez que brigamos”, disse Gorimbo. “Ele vai te contar. Não sei quem estava sangrando entre nós dois, mas um de nós estava sangrando. Ele cruzou a linha comigo.

“Eu gostaria de lutar contra os ranqueados, e ele é um dos caras que eu gostaria de enfrentar antes de chegar ao título.”