Timothée Chalamet estreia transformação de cabelo loiro, Ode a Bob Dylan

Timothée Chalamet causou alvoroço na Internet com sua nova transformação de cabelo … saindo com um penteado loiro para a estreia de “A Complete Unknown” em Nova York.

O penteado, que é muito diferente dos cabelos castanhos cacheados que ele costuma usar, provocou reações diversas dos fãs. Enquanto alguns expressaram sua aprovação pela mudança de estilo, outros pareciam… menos do que convencidos do novo visual.

No entanto, vários fãs apontaram que o traje no tapete vermelho era semelhante ao que o próprio Bob arrasou no Festival de Cinema de Sundance de 2003… quando ele apareceu no evento da indústria com cabelos loiros, uma jaqueta de couro e, você adivinhou, um gorro azul.