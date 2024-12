Todos os prêmios individuais que Lionel Messi ganhou

Lionel Messi venceu o MVP da MLS e, ao longo de sua carreira de sucesso, ele ganhou um total de 58 títulos individuais.

Lionel Messi ganhou sua oitava Bola de Ouro, um recorde sem precedentes. Imagens de Franck Fife/Getty

Abaixo está uma análise de cada um deles:

BOLA DE OURO (8)

É o troféu mais conquistado: 8. Foi nas edições de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023.

A primeira foi obtida em 2009, com um time do Barcelona que lecionou sob o comando de Guardiola. Naquela temporada ele conquistou seis campeonatos, sendo a Liga dos Campeões a maior premiação, título que conquistou contra o United de Ronaldo. Ele repetiu em 2010, 2011 e 2012 consecutivamente. Em 2010 superou Xavi e Iniesta, nada menos, participantes muito necessários naquela que foi a primeira Copa do Mundo da Espanha. Embora não tenha feito uma boa Copa do Mundo com a Argentina e tenha sido eliminado nas quartas de final contra a Alemanha, conquistou reconhecimento.

Em 2011, além de vencer a Liga Espanhola, somou mais uma Liga dos Campeões: foi figura nas semifinais contra o Real Madrid (dois gols) e na final, onde marcou mais um gol contra o Manchester United. Também conquistou a Supercopa da Espanha e a Supercopa da Europa, além do Mundial de Clubes.

Embora não tenha conquistado muitos títulos pelo Barcelona em 2012, voltou a conquistar o troféu pela quarta vez consecutiva: marcou 91 gols na temporada. Incrível. Em 2015, após dois anos de troféus para Ronaldo, foi novamente eleito o melhor: entre outras coisas por ter levantado novamente a Liga dos Campeões, a última Orejona que conquistou com o Barcelona. Em 2019 teve o prazer de vencer novamente, marcando 50 gols na temporada.

A próxima foi em 2021, quando derrotou Robert Lewandowski por 33 votos. Uma escolha polêmica, já que o polonês fez uma ótima temporada. De qualquer forma, La Pulga marcou 38 gols pelo Barcelona, ​​embora tenha comemorado apenas um título.

E depois de um ano em que não ficou entre os 30 indicados, Leo voltou a conquistar o prêmio, neste caso pela atuação na Seleção Argentina que se sagrou campeã mundial no Catar 2022. Além disso, o craque vestiu as camisas do Paris Saint. -Germain e Inter Miami durante o período contemplado.

BOTA DE OURO (6)

La Pulga tem um total de seis Chuteiras de Ouro, prêmio concedido ao artilheiro da temporada na Europa desde 1968. Lio conquistou nas temporadas 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18. e 2018/19.

BOLA DE OURO DA COPA DO MUNDO (2)

Ele venceu na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, quando a Argentina ficou em segundo lugar, e no Catar 2022, quando foi fundamental para se tornar a terceira estrela da albiceleste.

O MELHOR (3)

O rosário ganhou três vezes o troféu FIFA de Melhor Jogador do Ano. Ele venceu em 2019 depois de derrotar figuras como Van Dijk e Cristiano Ronaldo na votação. Nessa temporada, o argentino completou o ano com 50 gols, nada menos.

E fechou o sonho de 2022 ao vencer a Copa do Mundo do Catar, conquista que lhe rendeu a estatueta ao superar Kylian Mbappé e Karim Benzema na votação.

Por fim, e para surpresa do mundo do futebol, voltou a ganhar o prémio em 2023, vencendo Erling Haaland e Mbappé.

JOGADOR MUNDIAL DA FIFA (1)

Com 1.073 votos, Lio ganhou o prêmio de Jogador do Ano da FIFA em 2009. Cristiano Ronaldo ficou em segundo lugar.

LIGA PICHICHI (8)

Foi premiado como artilheiro da Liga Espanhola nas temporadas 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

MVP DA LIGA (9)

O prémio MVP da Liga Espanhola foi um reconhecimento alcançado nas temporadas 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18 e 2018/19.

MÁXIMA PONTUAÇÃO DE OBJETIVOS DOS CAMPEÕES (6)

Não é pouca coisa ser artilheiro no torneio de clubes mais competitivo. Este prémio foi conquistado em 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15 e 2018/19.

MELHOR JOGADOR DA EUROPA (2)

Conseguiu isso em 2011 e 2015, anos em que o Barcelona conquistou a Liga dos Campeões e Lio foi uma grande figura.

MVP COPA AMÉRICA (2)

Ganhou esse prêmio em 2015, no Chile, quando a Argentina ficou em segundo lugar, e depois em 2021 no Brasil, com a consagração no Maracaná.

ONZE DOURADO (4)

A revista francesa Onze d’or Ele entregou este prêmio a Messi em quatro temporadas: 2009, 2011, 2012 e 2018.

MENINO DE OURO (1)

O prêmio concedido pelo jornal esportivo italiano Tuttosport O melhor jogador de futebol com menos de 21 anos do continente europeu foi conquistado por Messi em 2005.

LAUREO (1)

O prestigiado prémio Laureus, atribuído aos melhores atletas da Europa e dos Estados Unidos, foi ganho por Messi em 2019. Tanto o individual como o coletivo são valorizados.

FIFA PRO (1)

Em 2006 foi eleito o melhor jovem jogador do ano. Além disso, Lio fez parte do 11 ideal dos jogadores de futebol mais destacados do mundo em 16 ocasiões.

TROFÉU BRAVO (1)

Em 2007 ganhou o prémio Bravo, atribuído pela revista italiana Guerin Sportivo ao melhor futebolista Sub 21 do continente.

COPA DE LIGAS MVP (1)

Sua primeira competição no futebol americano veio com alegria, pois sagrou-se campeão da Copa das Ligas, competição que reúne também times do Canadá e do México. Messi conquistou o primeiro título da história da franquia e, claro, foi o jogador mais destacado do torneio.

GOLS DA COPA DAS LIGAS (1)

Se os Garças comemoraram no torneio continental foi graças ao poder de pontuação de Messi, que comemorou 10 vezes em 7 jogos, os primeiros que disputou com a camisa rosa.

MVP da MLS (1)

Após a temporada de ‘estreia’, Messi levou o Inter Miami ao primeiro lugar em toda a temporada regular, totalizando 20 gols e 19 assistências em 19 jogos e conquistando o Supporter’s Shield, o que foi suficiente para ser escolhido como o Jogador Mais Valioso do a liga.