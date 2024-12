Toluca: Mohamed, pronto para suportar a pressão, após licença sabática

Mohamed assume o comando dos Devils por um ano, com opção de prorrogação de contrato com base em objetivos

TOLUCA – António Mohamed foi apresentado como o novo diretor técnico do Toluca e durante a coletiva de imprensa confessou que está pronto para suportar a seca de 15 anos do time escarlate sem título. Ele ‘Turco’ Ele disse que tirar um ano sabático após sua última aventura com Pumas nele Abertura 2023.

“Não tenho motivos para esconder que precisava de uma pausa mental. Eu me sinto 100%. Foi a primeira coisa que o Santi (San Román) me perguntou e aceitamos tudo. Vamos para a guerra juntos. Estou muito emocionada e o ano encheu de energia a mim e a quem está comigo. “Estou realmente ansioso por isso”, enfatizou. ‘Turco’ Mohamed.

“Quando um (campeonato) cair, eles vão cair seguidos. Quando coloquei a jaqueta assumi a responsabilidade e tirei um ano sabático para recuperar energias. Assumimos a responsabilidade e esperamos estar certos em todas as decisões. Enquanto você recebe o pu…, você continua crescendo e se fortalecendo”, ressaltou o novo estrategista do Toluca.

Toluca apresentou Mohamed como seu novo estrategista. ESPN

António Mohamed Já liderou o primeiro treino e confessou que está entusiasmado e que só lhe falta ajustar algumas coisas no plantel, pois a sua experiência pode ser fundamental para atingir os objetivos, já que este ano quer ser campeão.

“Quando Toluca Ele falou comigo, não hesitei um segundo. Toluca procura o que quer. Dá a você as ferramentas que uma comissão técnica deseja para buscar a excelência. Não hesitei e aqui estou. A sensação de chegar ao título está em cada passo que se dá no clube e temos muito claro que o único objectivo é o campeonato e temos de começar a dar passos sólidos”, concluiu o ‘Turco’.

Mohammed compartilhou que chega por um ano com a opção de estender seu vínculo com o diabosdesde que cumpra os objetivos, mas ficou claro que podem dar o passo que faltou nos torneios anteriores.

“O objetivo é chegar à final e vencer. O que está faltando na instituição? Nada, completa o elenco, melhora em pouquíssimos pontos e contribui com a experiência do futebol mexicano. Procuraremos avançar com experiência. Você pode fazer 18 dias perfeitos e depois ficar de fora. Conhecer esse futebol mexicano é uma vantagem”, afirmou.

Por fim, ele parabenizou André Jardineestrategista do Américapelo tricampeonato e aproveitou para dizer que as formas não importam desde que sejam alcançados os resultados que a instituição deseja.

“Não foi fácil o que ele fez. América. Veja o que aconteceu na América ontem. Eles jogaram como a América? Não, mas todos estão comemorando hoje. Há momentos em que é jogado de uma forma ou de outra. Jardim Ele deu uma palestra na liga e meus respeitos ao Jardine e aí eu te dou a resposta. Existem muitas maneiras de jogar e ganhar. Eles são todos válidos. Vamos tentar o nosso caminho e teremos pouco tempo para trabalhar”, concluiu. António Mohamed.