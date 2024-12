Toluca oficializa a contratação de Antonio Mohamed como técnico

O técnico argentino tem um vasto passado na Liga MX, em times como Tijuana, América, Monterrey e Pumas

Toluca oficializou a contratação de António Mohamed como um técnico que enfrenta Fechando 2025 através de um vídeo nas redes sociais.

“Concorrente, vencedor e campeão. Bem-vindo ao Inferno, Turk! Toluca escreveu no vídeo compartilhado pela conta oficial do Toluca no X, antigo Twitter.

Nesta publicação, os Red Devils ‘pedem’ a uma Inteligência Artificial (IA, na sigla) para gerar a imagem de um treinador com determinadas características e o resultado é António Mohamed.

Antonio Mohamed retorna ao futebol mexicano para treinar o Toluca. Imagem 7

“Ajude-me a gerar a imagem de um treinador que é líder nato, treinou no México, é especialista em Liguillas para sua equipe, sabe vencer no Inferno, se conecta com a torcida e é torcedor”, pode ser lido em o vídeo.

António Mohamed Ele tem uma vasta carreira no futebol mexicano, que remonta a 2003. Os times que dirigiu são Zacatepec (2003-04), Morelia (2004), Querétaro (2024-05), Chiapas (2005), Veracruz (2007), Tijuana (2011-13), América (2014), Monterrei (2015-18, 2019-20), y Pumas (2023).

O registro de António Mohamed No futebol mexicano é composto por três títulos da Liga MX, com Tijuana (Inauguração 2012), América (Inauguração 2014) e Monterrei (Abertura 2019). Além disso, dois troféus da Copa MX são adicionados com Listrado (Abertura 2017, 2019-20).