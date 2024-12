Tom Aspinall: Os testes de drogas reprovados de Jon Jones o excluem da conversa do GOAT

Tom Aspinall tem um motivo pelo qual não considera Jon Jones no topo da lista do GOAT.

Enquanto Jones está regularmente em discussão sobre os melhores atletas que já competiram no MMA, tendo conquistado títulos do UFC em duas divisões, incluindo meio-pesado, onde compilou um recorde de 20-1 (1 NC) antes de recentemente passar para o peso pesado. Ao longo do caminho, Jones derrotou uma série de lendas e membros do Hall da Fama, e sua única derrota oficial foi uma desqualificação contra Matt Hamill em dezembro de 2009.

O histórico de Jones não é isento de falhas, pois além de questões legais fora da jaula, ele também esteve envolvido em diversas controvérsias sobre testes de drogas. É esse aspecto da história de Jones que faz Aspinall relutar em chamá-lo de o maior lutador de todos os tempos.

“Deixe-me começar dizendo que Jon é absolutamente elite, e concordo plenamente com a noção de que ele é um dos melhores lutadores de todos os tempos”, disse Aspinall em entrevista a Piers Morgan. “Potencialmente [the greatest]mas pelo que vejo é que ele falhou em alguns testes de drogas. Para mim, isso exclui você de ser o melhor de todos os tempos. Para mim, pessoalmente.”

Jones testou positivo pela primeira vez para uma substância proibida antes de uma revanche de alto nível com Daniel Cormier no UFC 200, que aconteceu em julho de 2016. O resultado forçou Jones a sair da luta e resultou na suspensão do lutador por um ano do Agência Antidopagem dos Estados Unidos, com a USADA observando que Jones provavelmente tomou um suplemento contaminado e não estava contornando as regras intencionalmente.

No entanto, após uma remarcação de sua luta com Cormier no UFC 214 em julho de 2017, que Jones venceu com um chute espetacular na cabeça, Jones veria esse resultado anulado quando novamente testasse positivo para uma substância proibida. Jones afirmou novamente que foi vítima de suplementos contaminados e acabou sendo decidido que ele receberia uma suspensão de 15 meses.

Morgan perguntou a Aspinall se o teste reprovado de Jones o tornava um trapaceiro, e Aspinall não se enganou.

“Sim, claro que sim”, disse Aspinall. “Se você está tomando esteróides ou algo assim, não acho que ele estivesse tomando esteróides, mas estava tomando PEDs, drogas para melhorar o desempenho. Se você está em PEDs e seu oponente não, isso é absolutamente trapaça para mim, a menos que ambos tenham permissão para fazer isso.

Jones se envolveu em outra controvérsia sobre testes de drogas antes da defesa do título contra Alexander Gustafsson no UFC 232 em outubro de 2018. Depois que inconsistências foram encontradas nos testes de drogas pré-luta de Jones, o evento foi transferido de Las Vegas para Inglewood, Califórnia, onde a Comissão Atlética do Estado da Califórnia determinou que este problema foi causado por um “efeito pulsante” de seu caso de 2017. Jones há muito afirma que, com o UFC não trabalhando mais com a USADA e outras mudanças no protocolo de testes de drogas, sua falha no teste do UFC 214 e o no-contest que se seguiu deveriam ser eliminados de seu histórico.

Dadas essas controvérsias, Aspinall – atualmente o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC – ainda está interessado em uma luta de unificação com Jones, desde que Jones esteja limpo.

“Se ele não os estiver usando agora, sim, acho que sim”, disse Aspinall quando questionado se Jones deveria ter permissão para lutar com ele. “Absolutamente.”