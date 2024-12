Tom Green está noivo, 22 anos após o divórcio de Drew Barrymore

Tom Verde está pronto para dar outra chance ao casamento mais de 2 décadas após o divórcio Drew Barrymore … já que o comediante anunciou recentemente seu novo noivado.

O ator postou em seu feed do Instagram no domingo, onde anunciou que havia pedido em casamento sua namorada, chamada Amanda.

Ele escreveu … “Boas notícias! Amanda e eu estamos noivos! Sou o cara mais sortudo do mundo. Amo você, Amanda. Boas festas e feliz Natal de nós para todos vocês! ❤️❤️❤️❤️.”

Tom também compartilhou uma série de fotos do noivado… que proporcionaram aos fãs uma visão de perto do lindo anel de diamante com o qual ele fez a pergunta.

Não se sabe muito sobre o relacionamento de Tom com Amanda, já que ele só se tornou oficial do Instagram com sua nova noiva em junho. Ainda assim, o par está claramente apaixonado um pelo outro, compartilhando um beijo doce em uma foto após o noivado.

Esta não será a primeira caminhada de Tom até o altar, no entanto… ele já foi casado com a atriz Drew Barrymore em julho de 2001. No entanto, a união deles teve vida infamemente curta… com Tom pedindo o divórcio em dezembro do mesmo ano. .

O divórcio foi finalizado em outubro de 2002… e os ex-namorados não se viram novamente até que Tom apareceu no talk show de Drew em 2021.

Na época, as ex-namoradas compartilharam que ainda tinham “amor” por outra pessoa… embora claramente não se reconectassem romanticamente.