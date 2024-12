Tony Buzbee nega trabalhar com Jaguar Wright no processo de Jay-Z

Tony Buzzbee está negando alegações de que está trabalhando de mãos dadas com Jaguar Wright como parte de seu processo de estupro contra Jay-Z .

Jaguar Wright diz que está trabalhando com Toni Buzbee contra JayZ pic.twitter.com/UBKCpYAEEC

Em um vídeo postado no X, Jaguar se filmou conversando com uma mulher que aparentemente trabalhava para um escritório de advocacia… que Jaguar alegou ser de Buzbee.

O problema é… Buzbee diz que Jaguar ligou para sua equipe de admissão e aparentemente gravou o vídeo da conversa que teve com a mulher. Mas Buzbee deixou claro que não está trabalhando com a Jaguar de forma alguma.

A Jaguar fez um monte de acusações contra Jay-Z e Beyoncé ao longo dos anos, inclusive em uma entrevista recente com Piers Morgan onde ela afirmou que os Carters tinham ainda mais “vítimas” do que Diddy.

A entrevista de Piers acabou sendo criticada pelo advogado de Jay, Alex Spiro que questionou a ética de Piers por divulgar o que os Carters dizem serem falsas alegações contra eles … e Piers acabou emitindo um pedido de desculpas no ar para Jay e Bey.

TMZ. com

Um cliente do Buzbee está processando Jay, alegando o rapper e Diddy drogaram e estupraram uma menina de 13 anos em uma festa após o MTV Music Awards em 2000… mas ele diz que a Jaguar não está envolvida no litígio.

De sua parte, Jay negou veementemente as reivindicações do processo e foi atrás do Buzbeeinformando a um juiz que há motivos para acreditar que Buzbee está pressionando clientes em potencial a fazerem alegações falsas em ações judiciais.