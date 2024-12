A transmissão ao vivo do Media Day do UFC 310 apresenta 18 dos 28 lutadores competindo no evento de sábado do UFC, incluindo o campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja, o ex-campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling, o ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC Ciryl Gane e muito mais.

O media day do UFC 310 está previsto para começar às 13h (horário do leste dos EUA).

A programação do Media Day do UFC 310 está abaixo:

13h00 horário do leste dos EUA: Bryan Battle

13h15: Movsar Evloev

13h30: Doo Ho Choi

13h45: Themba Gorimbo

14h: Kron Gracie

14h15: Mikey Musumeci

14h45: Alexander Volkov

15h: Kai Asakura

15h15: Ian Machado Garry

15h30: Alexandre Pantoja

15h45: Shavkat Rakhmonov

16h: Randy Brown

16h15: Ciryl Gane

16h30: Bryce Mitchell

17h: Aljamain Sterling

17h15: Nate Landwehr

17h30: Anthony Smith

17h45: Vicente Luque

18h: Dominick Reyes