Travis Kelce não pode ir a uma filmagem comercial por causa de Taylor Swift

Travis Kelcea estrela do Kansas City Chiefs, teve um Dezembro que só pode ser descrito como avassalador. Entre liderar os Chiefs para um recorde de 13-1, o melhor da liga, e comemorar o 35º aniversário de sua namorada Taylor Swift, Kelce se viu puxado em todas as direções. Esse calendário lotado o impediu de participar plenamente do comercial festivo da Garage Beer de seu irmão Jason Kelce, onde ele apareceu apenas brevemente no final.

Muito ocupado para ser o centro das atenções

Jason Kelce assumiu a liderança no anúncio de feriado, transformando humoristicamente a letra de “The First Noel” em “Oh, beer” com a ajuda de um coral. Os fãs notaram o papel limitado de Travis e isso rapidamente se tornou um assunto de discussão. Um comentarista brincou: “Travis perdeu o voo de novo ??” ao que a cervejaria respondeu habilmente: “O vôo o perdeu”, referindo-se ao quão agitado foi seu mês.

O dia 13 de dezembro foi especialmente caótico para o jovem Kelce. Naquele dia, ele comemorou o aniversário de Swiftcompareceu à festa de Natal do Kansas City Chiefs – onde foi homenageado como o indicado do time Walter Payton como Homem do Ano – e então se preparou para voar para Cleveland para um jogo crítico da semana 15. Com tanta coisa para fazer, assumir um papel maior no comercial não era uma opção.

Fãs mostram apoio à participação especial de Kelce

Apesar de sua aparência limitada, os fãs apreciaram seu esforço. “Maneira criativa de incluir Trav”, escreveu um, enquanto outro brincou, “Sempre o irmão mais velho! Pobre Trav.” O anúncio virou sucesso e Travis até o compartilhou no Instagram com a legenda “Boas Festas”, mostrando que ele estava se divertindo, mesmo que seu envolvimento tenha sido breve.

Enquanto os Chiefs enfrentam uma série de jogos cansativos incluindo confrontos com o Houston Texans e o Pittsburgh Steelers O dezembro de Kelce continua lotado. Embora sua participação especial no comercial tenha sido breve, ela serve como um lembrete do ato de equilíbrio que ele está realizando nesta temporada de festas.

Embora seu tempo possa ser limitado, A capacidade de Kelce de estar presente tanto para a família quanto para o futebol é o que o torna uma estrela dentro e fora do campo.