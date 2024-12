Travis Kelce revela sua motivação para ganhar o prêmio que mais orgulha Taylor Swift

Travis Kelce, a estrela do Kansas City Chiefs, recentemente compartilhou seus pensamentos sobre ser nomeado para o prestigiado prêmio da NFL Prêmio Walter Payton de Homem do Ano. Conhecido por sua excelente carreira no futebol e relacionamento de alto nível com Taylor Swift, Kelce é igualmente celebrado por sua dedicação à comunidade de Kansas City.

Falando em seu Novas alturas podcast com seu irmão Jason, Travis expressou sua gratidão pela indicaçãoenfatizando que sua motivação vem da alegria que ele traz aos outros. “Eu não faço isso pelos prêmios e reconhecimentos“, disse ele.”Faço isso pelos sorrisos nos rostos das crianças no Laboratório de Ignição e na Operação Breakthrough.”

Kelce tem sido uma força motriz por trás de inúmeras iniciativas de caridade em Kansas Cityconcentrando-se particularmente em programas para jovens. Seu envolvimento com Laboratório de Igniçãoum programa que apoia e capacita crianças locais, é um exemplo notável do seu compromisso.

Refletindo sobre seus primeiros dias com os Chiefs, Kelce observou o quão inspirado ele estava pela cultura de envolvimento comunitário da equipe. “Percebi bem cedo que a forma como eles administram a organização é que eles queriam que todos na comunidade se certificassem de que as pessoas em Kansas City sentissem o apoio que sentimos aos domingos.“, ele compartilhou.

Capacitando a próxima geração em Kansas City

Ignition Lab, um dos principais projetos de Kelce, oferece um espaço para as crianças aprenderem, crescerem e desenvolverem habilidades em um ambiente de apoio. Kelce tem sido fundamental para ampliar o alcance do programa além da oitava série, garantindo que os alunos do ensino médio também tenham acesso aos seus recursos.

Ele explicou: “O programa, quando cheguei em Kansas City, parou na oitava série, e eu realmente queria continuar assim durante os anos do ensino médio. Eu sei o quanto eu era idiota… e não tendo para onde ir ou um porto seguro, não sei onde diabos eu estaria.“

Em uma demonstração emocionante de sua conexão com o programa Kelce chegou ao jogo de domingo em Kansas City em um Chevelle totalmente elétrico um veículo convertido pelas crianças do Ignition Lab. O projeto mostrou seu trabalho árduo e engenhosidade, que Kelce destacou com orgulho. Seu irmão Jason também elogiou a iniciativa, revelando que seu próprio caminhão foi convertido de forma semelhante. “Eu acho incrível“, comentou Jasão.

Os esforços de Kelce exemplificam sua dedicação em retribuir à comunidade que o apoiou ao longo de sua carreira. Através de programas como Ignition Lab e Operation Breakthrough, ele continua a inspirar e elevar a juventude de Kansas City.