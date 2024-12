Trevor Lawrence colocado na reserva de feridos após uma concussão brutal contra os texanos

TO Jacksonville Jaguars colocou o quarterback Trevor Lawrence na reserva por lesão após uma concussão que sofreu durante a derrota na semana 13 para o Houston Texans. A lesão ocorreu no primeiro tempo do jogo de domingo, quando Lawrence, enquanto lutava para a esquerda e tentava deslizar, foi atingido na cabeça pelo linebacker texano Azeez Al-Shaair. O golpe, que envolveu Al-Shaair estendendo o antebraço na cabeça de Lawrence, foi considerado ilegal. Lawrence apresentou sinais imediatos de concussão, incluindo entrar na posição de esgrima, e teve que ser retirado do campo em um carrinho de golfe.

O incidente teve repercussões significativas em campo. Al-Shaair foi penalizado e expulso do jogo. No entanto, a situação piorou quando vários jogadores do Jaguars vieram em defesa de Lawrence, resultando em uma altercação em campo. Cornerback do Jaguars, Jarrian Jones também foi ejetado durante a briga.

Texans LB Azeez Al-Shaair é alvo de fãs dos Jaguars

Na sequência, o Al-Shaair foi suspenso por três jogos pela NFL. Jon Runyan, vice-presidente de operações de futebol da NFL, chamou o golpe de “inaceitável e uma violação grave das regras de jogo”, destacando o compromisso da liga com a segurança dos jogadores.

A lesão de Lawrence levanta questões sobre o futuro dos Jaguars

A colocação de Lawrence na reserva de lesionados significa ele vai perder pelo menos quatro jogos. Com apenas cinco jogos restantes na temporada e os Jaguars lutando por 2 a 10, parece improvável que Lawrence retorne este ano. A equipe tem pouco incentivo para apressá-lo de volta, especialmente dada a sua posição na AFC South. Isso marca mais um revés no que tem sido uma temporada desafiadora para Lawrence, que também perdeu dois jogos no início do ano devido a uma lesão no ombro esquerdo. Em 10 jogos, ele completou 60,6% de seus passes para 2.045 jardas, 11 touchdowns e sete interceptações.

Na ausência de Lawrence, ex-escolha do primeiro turno Mac Jones assumiu como quarterback durante o jogo de domingo. Jones teve um desempenho admirável nessas circunstâncias, completando 20 de 32 passes para 235 jardas e dois touchdowns, embora os Jaguars tenham ficado aquém. Seguindo em frente, Espera-se que Jones assuma as funções iniciais para o restante da temporada.

Os Jaguars agora terão que navegar pelo resto de sua agenda sem o quarterback da franquia, enquanto Lawrence se concentra em sua recuperação. À medida que a equipe olha para o futuro, provavelmente dependerá fortemente de Jones e de outros jogadores importantes para encerrar uma temporada difícil.