Trump 2.0 saúda a imprensa com uma briga

CNN

–



Uma versão desta história apareceu no boletim informativo What Matters da CNN. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, inscreva-se gratuitamente aqui.

O presidente eleito Donald Trump não está apenas ocupado se preparando para retornar à Casa Branca. Ele também está envolvido em uma guerra em várias frentes com organizações de mídia.

A ABC News resolveu uma ação movida por Trump pouco antes de ele entrar com outra contra o Des Moines Register e sua controladora.

Há um universo muito maior de questões jurídicas de Trump, que inclui questões iminentes sobre as centenas de milhões de dólares que ele foi considerado responsável por pagar em vários casos: no tribunal federal por difamar E. Jean Carroll nos últimos anos e por abusar sexualmente dela durante décadas. atrás, e por fraude civil no tribunal do estado de Nova York por inflar seu patrimônio líquido para obter empréstimos mais favoráveis. Trump também foi considerado culpado de falsificar registros comerciais por pagamentos secretos feitos antes das eleições de 2016 e um juiz de Nova York decidiu esta semana que Trump não tem proteções de imunidade presidencial no caso criminal. Esses serão dramas jurídicos separados a seguir.

Mas o seu esforço concertado para levar as organizações de comunicação social a tribunal antes e depois das eleições presidenciais prepara o ambiente para um ambiente em que o futuro presidente tenta activamente desencorajar a cobertura crítica da imprensa, uma receita para um confronto da Primeira Emenda.

Conversei com Brian Stelter, analista-chefe de mídia da CNN e autor do boletim informativo Reliable Sources, sobre a vitória de Trump no processo da ABC News, seu processo contra o Des Moines Register por causa de uma pesquisa ruim e o que isso significa para os próximos quatro anos. Nossa conversa, conduzida por telefone e editada para maior clareza, está abaixo:

LOBO: Não há nada de novo no facto de Trump processar organizações de comunicação social. O que parece diferente agora?

STELTER: A novidade é que ele está prestes a ser presidente novamente e tem vários processos judiciais pendentes contra organizações de mídia. A outra grande novidade é que a ABC acaba de se contentar com surpreendentes US$ 16 milhões – uma doação de US$ 15 milhões e US$ 1 milhão em honorários advocatícios. Quando vi o acordo da ABC, a primeira palavra que me veio à cabeça foi “encorajado”. Claramente, este acordo encorajou Trump e os seus aliados, e penso que vemos isso no processo do Registo de Des Moines que foi aberto na segunda-feira.

LOBO: Vamos aprofundar mais nesse acordo ABC. E para ser franco, eu trabalhava lá. Você acha que isso foi um sinal de que a ABC News sentiu que estava errado, que o que George Stephanopoulos disse estava errado, ou um sinal de que eles simplesmente não queriam brigar?

STELTER: A Disney não queria ter uma briga prolongada com o presidente dos Estados Unidos. Este caso teria ido a julgamento na primavera. Teria ido a julgamento na Flórida, onde Trump dominou as eleições mais recentes. A Disney tinha muitos motivos para querer acabar com isso. Para a gestão da Disney, esse era um problema que precisava ser resolvido.

Agora, Stephanopoulos estava certo no ar? Eu diria que ele estava incorreto. Eu diria que ele estragou tudo, tanto no que disse quanto na agressividade com que o disse. Ainda há um debate sobre a linguagem em torno do caso E. Jean Carroll.

(Nota: como Stelter escreveu anteriormente, o processo resultou de um segmento da ABC de 10 de março de 2024, no qual Stephanopoulos disse repetidamente que Trump havia sido “considerado responsável por estupro” no caso civil E. Jean Carroll. Trump negou qualquer irregularidade em relação a Carroll, mas no ano passado um júri concluiu que Trump abusou sexualmente de Carroll, o suficiente para responsabilizá-lo por agressão, embora não tenha concluído que Carroll provou que a violou.)

LOBO: E a Disney e os republicanos têm um histórico além da ABC News de batalhas legais na Flórida, certo?

STELTER: Esse é o contexto chave. Para uma empresa tão grande como a Disney, um processo contra Trump é, na verdade, muito pequeno, mas as ameaças políticas contra a Disney são um grande problema. A Disney passou anos se envolvendo com o (governador) Ron DeSantis na Flórida. Trump criticou a ABC depois do debate (presidencial) da ABC no outono passado, e é claro para mim que algumas destas grandes empresas de comunicação social prefeririam não estar no lado negativo de Trump se pudessem evitar.

LOBO: Passemos ao Des Moines Register, que é uma questão completamente diferente, onde o jornal publicou uma sondagem pré-eleitoral que sugeria que Trump estava atrás em Iowa, um estado que acabou por vencer de forma convincente. Existe uma razão para ele alegar interferência eleitoral na publicação de uma pesquisa ruim?

STELTER: Há uma razão pela qual Trump deveria estar furioso com essa pesquisa. Acho que muitos leitores ficaram furiosos porque aquela enquete não estava apenas errada, mas terrivelmente errada. Perdeu completamente o que estava acontecendo em Iowa. Mas ficar bravo é uma coisa. Vingar-se entrando com uma ação judicial é outra coisa muito diferente. Seus advogados estão usando a Lei de Fraude do Consumidor de Iowa como pretexto para este processo. Eles estão tentando dizer que os consumidores foram enganados. Legalmente, isso é um exagero. Ainda não encontrei um advogado que acredite que isso terá sucesso. Mas sabemos que com Trump, ganhar e perder não é realmente o ponto. Ter a luta é muitas vezes o ponto. Este processo tem sido útil porque destilou a estratégia de Trump no que diz respeito a processar os meios de comunicação. Ele já ganha até certo ponto, ao receber a manchete sobre o processo. Ele consegue colocar um banner na Fox News e em outros lugares que diz que ele está lutando contra a imprensa, que está processando a imprensa, que está responsabilizando a mídia.

LOBO: Há outro processo contra a CBS News, aberto antes da eleição (por causa da entrevista com Kamala Harris). Você acha que esse é o tipo de coisa que ele continuará a lutar como presidente desde que venceu as eleições?

STELTER: O processo “60 Minutes” é outro exagero legal. Não há evidências de que “60 Minutes” tenha cometido um crime. Há ampla evidência de que não fez nada disso. Dito isto, não está claro se um juiz rejeitará o processo de Trump contra a CBS. Talvez esse processo avance para a fase de descoberta, e talvez a CBS, assim como a ABC, decida fechar um acordo. Acho que ainda há muito a ver. Por enquanto, a CBS está lutando para que esse processo seja rejeitado e dizendo que a Primeira Emenda protege suas decisões de edição em “60 Minutos”. E isso é objetivamente verdade. “60 Minutes” pode editar uma entrevista e deve ser capaz de produzir um segmento de televisão sem medo de um processo presidencial.

Mas você perguntou se esses processos vão continuar. Não há razão para acreditar que Trump desistirá desses processos quando for presidente. Há muitas razões para acreditar que ele poderá intensificar esses processos. Trump fez um comentário revelador numa conferência de imprensa quando falou sobre a sua estratégia jurídica no início desta semana. Ele disse que achava que o Departamento de Justiça deveria ter entrado com essas ações. Isso significa que ele irá querer que o seu Departamento de Justiça abra processos contra os meios de comunicação? Acho que é uma pergunta justa. É uma questão em aberto agora.

LOBO: O que sabemos sobre como o Departamento de Justiça tratou os jornalistas no seu primeiro mandato? Como as coisas serão diferentes da administração Biden agora?

STELTER: As investigações de vazamentos são um perigo real para os meios de comunicação. Isto foi verdade nos anos Obama. Isso foi verdade nos anos Trump. Nos anos Biden, houve uma revisão do processo do DOJ. Houve uma tentativa de adicionar proteções à imprensa e diminuir a probabilidade de os jornalistas serem apanhados em investigações de vazamentos. Mas as reformas da era Biden foram escritas a lápis e podem ser facilmente apagadas pela nova equipa de Trump. E atrevo-me a dizer que provavelmente serão apagados.

Os advogados da redação estão preparados para investigações de vazamentos, intimações e outras formas de intimidação e retaliação.

LOBO: ABC News está pagando um acordo a Trump. A Fox News pagou um acordo massivo em relação à eleição de 2020 para o Dominion. (Ex-governadora do Alasca) Sarah Palin conseguiu um novo julgamento em seu processo (por difamação) contra o The New York Times. Esta é uma nova era de responsabilização da mídia?

STELTER: O cenário jurídico tornou-se mais desafiador para os meios de comunicação de diversas maneiras. Os advogados percebem que os júris são menos favoráveis ​​às notícias e isso torna mais intenso o risco de um julgamento com júri.

LOBO: Muitas leis de mídia e proteção da Primeira Emenda são construídas em torno de um caso da Suprema Corte de 1964, New York Times v.que estabeleceu um padrão para reclamações por difamação por parte de figuras públicas. Pelo menos um juiz, Clarence Thomas, quer rever essa decisão. É expectativa entre as pessoas imersas na mídia que esta decisão seja contestada em breve? (Nota: o tribunal recusou-se a rever a decisão ainda em 2023.)

STELTER: Advogados e ativistas conservadores desejam ansiosamente contestar a decisão de Sullivan. Há vários anos que procuram o caso perfeito para o fazer. Quem sabe se e quando isso realmente acontecerá. O que sabemos é que os advogados da mídia serão algumas das pessoas mais importantes nas redações nos próximos anos. Há um número cada vez maior de ameaças de ações judiciais e há um novo presidente que pensou muito sobre como punir a mídia usando todas as ferramentas à sua disposição. Na sua conferência de imprensa no início desta semana, Trump deu muitas respostas vagas e pouco claras a outras perguntas, mas teve uma resposta muito clara sobre querer processar os meios de comunicação, para “endireitar” a imprensa.

Assim, embora devamos manter a mente aberta em relação ao novo presidente e à nova administração, os advogados dos meios de comunicação social já estão atentos à intimidação, à retaliação, à retribuição.

Mas o problema é o seguinte: desafios legais à cobertura noticiosa também podem resultar em proteções reforçadas para os meios de comunicação. Por outras palavras, se os processos judiciais se acumularem contra as redações, e esses processos continuarem a ser arquivados, ou os meios de comunicação social continuarem a prevalecer nos tribunais, isso também poderá enviar um sinal importante por si só. Estamos em um ambiente muito instável quando se trata da mídia e da lei.

LOBO: Trump quer travar esta luta e isso pode ser doloroso para as organizações de comunicação social.

STELTER: Como escreveu recentemente o nosso colega Hadas Gold, para os meios de comunicação, a punição está em processo. Apenas seguir em frente, contratar advogados, apresentar moções e todas as maquinações que acompanham o processo fazem parte da punição.

Também é importante reconhecer que, quando olho para as contas do MAGA no X, quando olho para as contas pró-Trump no Truth Social, alguns de seus fãs querem que a imprensa seja punida. Acho que essa é uma parte importante da história. Ele não está entrando com ações judiciais só porque isso o faz se sentir bem. Ele também está entrando com ações judiciais porque alguns de seus fãs querem que isso aconteça. O ambiente que os jornalistas consideram natural, que os meios de comunicação social devem ser livres e justos, devem investigar o governo, devem responsabilizar os políticos – esses pressupostos nem sempre são partilhados por todos os eleitores.

LOBO: Seu boletim informativo mais recente da Reliable Sources era, na verdade, sobre o presidente Joe Biden reclamando da mídia. Portanto, isso não é uma coisa completamente unilateral. Por que os democratas não gostam da mídia agora?

STELTER: Tenho notado que Biden se interroga em voz alta sobre as mudanças estruturais nos meios de comunicação social norte-americanos, o declínio dos jornais, a diminuição da audiência dos noticiários televisivos, a fragmentação dos meios de comunicação social em múltiplas realidades. Como muitos democratas, ele está preocupado com o local onde as pessoas obtêm informações. É aquela sensação de que as pessoas não suportam mais a mesma realidade. Na sequência da derrota dos Democratas nas eleições, penso que muitos Democratas estão a pensar muito sobre como a informação flui, como as notícias são partilhadas, onde as pessoas recebem as notícias, onde as pessoas obtêm opiniões. É um diálogo muito diferente da tentativa de Trump de esmagar e punir a cobertura desfavorável. Para Biden, é mais uma questão de saber se ainda existe alguma realidade partilhada e o que acontece se não existir? O que acontece se não houver um terreno comum e um conjunto comum de fatos?