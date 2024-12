Trump chama fãs de Mangione e apoio ao assassinato de CEO da área de saúde de ‘uma doença’

Presidente eleito Donald Trump está pesando Luigi Mangione e seus fãs após o assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson na cidade de Nova York há 2 semanas.

Como TMZ relatado tem havido uma enorme reação online em todo o país em apoio a Mangione e contra Thompson e outros CEOs de empresas de saúde – provocando maior segurança para alguns executivos. Uma onda de mercadorias apoiando Mangione foi retirado do Etsy e outros sites, e pelo menos uma campanha de financiamento online também foi retirada do ar.

“Fiquei feliz em ver que não foi específico deste cavalheiro que foi morto, é apenas uma doença geral, em oposição a uma doença específica”, disse Trump na segunda-feira em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida. “Apenas um assassinato horrível a sangue frio – e como as pessoas podem gostar desse cara – isso é uma doença, na verdade, é realmente muito ruim.”

Cineasta Michael Moore oferecido seus pensamentos no caso depois que foi revelado que seu nome foi verificado em um suposto manifesto encontrado na posse de Mangione quando ele foi preso… supostamente detalhando sua raiva pelos cuidados de saúde nos Estados Unidos. Moore não desculpa o assassinato… mas diz que entende a reação do público aos problemas do sistema de saúde americano, escrevendo “A raiva é 1000% justificada.”