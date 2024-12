Trump diz que instruirá o Departamento de Justiça a “perseguir vigorosamente a pena de morte”

CNN

O presidente eleito, Donald Trump, disse na terça-feira que instruirá o Departamento de Justiça a “prosseguir vigorosamente a pena de morte”, depois que o presidente Joe Biden comutou na segunda-feira as sentenças de morte de 37 presos federais para prisão perpétua.

“Assim que tomar posse, instruirei o Departamento de Justiça a prosseguir vigorosamente a pena de morte para proteger as famílias e crianças americanas de violadores violentos, assassinos e monstros. Seremos uma Nação de Lei e Ordem novamente!” Trump escreveu no Truth Social, ecoando a sua defesa de longa data do uso da pena de morte, que fez parte da sua retórica dura contra o crime durante a campanha de 2024.

Após a comutação de Biden da maioria dos presos federais condenados à morte – que Trump no Truth Social disse “não faz sentido” – haverá apenas três indivíduos na prisão federal enfrentando a pena de morte quando o presidente eleito tomar posse em janeiro.

Esses três casos restantes são todos de indivíduos que cometeram tiroteios em massa ou ataques terroristas: Robert Bowers, que matou 11 pessoas na Sinagoga Tree of Life de Pittsburgh em 2018; Dylann Roof, um nacionalista branco que assassinou nove pessoas em uma igreja historicamente negra em Charleston, Carolina do Sul, em 2015; e Dzhokhar Tsarnaev, um dos dois irmãos responsáveis ​​pelo atentado à bomba na Maratona de Boston em 2013.

As decisões de clemência de Biden não podem ser revertidas quando Trump tomar posse, mas o Departamento de Justiça do presidente eleito poderá retomar a aplicação da pena de morte em casos futuros.

Ao longo da sua campanha, a defesa de Trump por uma maior utilização da pena de morte fez parte do seu compromisso linha-dura de reduzir a criminalidade violenta e o tráfico de drogas e de seres humanos. No seu discurso de lançamento da campanha presidencial de 2024, prometeu pedir a pena de morte para os traficantes de droga. Ele disse no ano passado que pediria ao Congresso que aprovasse uma lei segundo a qual “qualquer pessoa apanhada a traficar crianças através da nossa fronteira” deveria receber a pena de morte.

Durante as últimas semanas da campanha de 2024, Trump prometeu repetidamente pressionar pela pena de morte para qualquer migrante que matasse um cidadão americano ou um agente da lei.

Houve reações mistas às comutações de Biden na segunda-feira. Embora algumas famílias daqueles cujas sentenças foram comutadas expressassem alívio, algumas famílias das vítimas ficaram indignadas. A viúva de Bryan Hurst, um policial de Ohio morto em 2005 por Daryl Lawrence, cuja sentença foi comutada na segunda-feira, disse em comunicado fornecido à afiliada da CNN WBNS que sua família está decepcionada com a decisão de Biden.

Lawrence “tomou a decisão de escolher a violência. Ele sabia das consequências potenciais e escolheu matar de qualquer maneira”, disse Marissa Gibson em seu depoimento. “Tudo o que posso esperar é que os quase 20 anos de prisão tenham feito dele um homem mudado.”

As execuções por parte do governo dos EUA eram incomuns antes do primeiro mandato de Trump. Apenas três execuções federais ocorreram desde 1988, antes que o então procurador-geral de Trump, William Barr, anunciasse em 2019 que o governo federal retomaria as execuções.

Em 2020, último ano do primeiro mandato de Trump, o governo federal executou 10 indivíduos, o maior número de execuções pelo governo federal desde 1896 e mais do que todos os 50 estados juntos naquele ano.

Fora do sistema federal, há mais de 2.000 pessoas nos Estados Unidos que foram condenadas em tribunais estaduais e colocadas no corredor da morte, de acordo com o Centro de Informações sobre Pena de Morte. Biden não tem poder para impedir essas sentenças de morte.