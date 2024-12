Trump pede à Suprema Corte que suspenda a proibição do TikTok, enquanto Biden diz que o aplicativo representa uma ameaça ‘grave’

CNN

O presidente eleito, Donald Trump, instou a Suprema Corte a suspender uma polêmica proibição do TikTok que deve entrar em vigor no próximo mês, dizendo aos juízes em um documento legal na sexta-feira que um adiamento permitiria que seu governo “buscasse uma resolução negociada”.

O pedido de Trump para um adiamento na implementação da proibição o coloca em desacordo com a administração Biden, que defendeu a lei em seu próprio briefing na sexta-feira, alertando sobre “graves” preocupações de segurança nacional sobre a operação contínua do TikTok nos EUA.

Em um dos casos pendentes mais significativos perante a Suprema Corte, os juízes devem avaliar se a proibição do TikTok aprovada pelo Congresso em abril viola a Primeira Emenda. O tribunal já marcou duas horas de sustentação oral do caso para 10 de janeiro.

O tribunal foi inundado com cerca de duas dúzias de petições na sexta-feira de grupos e autoridades que defenderam ambos os lados dessa questão. Trump não é tecnicamente uma parte no caso – ele apresentou uma petição de “amigo do tribunal”, tal como fizeram vários grupos externos, membros do Congresso e outros que queriam oferecer a sua perspectiva.

Mas dado que a proibição está prevista para entrar em vigor em 19 de janeiro, um dia antes da sua tomada de posse, a posição de Trump pode ter um peso significativo junto dos juízes.

No seu relatório, Trump tecnicamente não tomou qualquer posição sobre as questões subjacentes da Primeira Emenda colocadas pelo caso, mas instou o tribunal a adiar a data efectiva de 19 de Janeiro para que a sua administração pudesse procurar uma forma de resolver a questão sem proibição.

Trump sugeriu que o tribunal suspendesse a data de entrada em vigor da proibição “para permitir que a sua próxima administração busque uma resolução negociada que possa impedir o encerramento nacional do TikTok, preservando assim os direitos da Primeira Emenda de dezenas de milhões de americanos, ao mesmo tempo que aborda as preocupações de segurança nacional do governo”. .”

O novo presidente enviou sinais confusos no passado sobre suas opiniões sobre o TikTok, mas mais recentemente prometeu “salvar” a plataforma. Trump, que se reuniu com o CEO da TikTok este mês, tomará posse em 20 de janeiro, um dia depois de a proibição entrar em vigor, a menos que a Suprema Corte intervenha.

O Congresso aprovou a proibição com apoio bipartidário em resposta a anos de preocupação de que a controladora chinesa do TikTok representa um risco à segurança nacional porque, como alertou o governo Biden em seu próprio relatório na sexta-feira, ela pode coletar dados sobre os usuários e manipular o conteúdo que esses usuários veem. .

A lei permite que o aplicativo continue nos EUA se for desinvestido da propriedade chinesa. A lei dá ao presidente em exercício amplo poder para decidir se a empresa se separou adequadamente dos seus proprietários.

A petição de Trump, a primeira na Suprema Corte desde que venceu a eleição, afirmava que ele está operando com um “mandato eleitoral poderoso” e que está em uma posição única para resolver a controvérsia do TikTok. A certa altura, ele se descreveu como “um dos usuários de mídia social mais poderosos, prolíficos e influentes da história”.

“As implicações da Primeira Emenda do encerramento efetivo pelo governo federal de uma plataforma de mídia social usada por 170 milhões de americanos são abrangentes e preocupantes”, afirmava o resumo de Trump. “Existem preocupações válidas de que a lei possa estabelecer um precedente global perigoso ao exercer o poder extraordinário de encerrar toda uma plataforma de redes sociais com base, em grande parte, em preocupações sobre o discurso desfavorecido nessa plataforma.”

Biden e ex-funcionários de Trump apoiam proibição



Na sexta-feira anterior, a administração do presidente Joe Biden e um grupo bipartidário de ex-funcionários do governo – incluindo alguns que já trabalharam para Trump – instaram a Suprema Corte a manter a proibição do TikTok, alegando que os laços da plataforma com a China representam uma “grave” ameaça para Segurança americana.

“O TikTok coleta vastas quantidades de dados sobre dezenas de milhões de americanos”, disse o governo à Suprema Corte na sexta-feira. E, dizia, a China “poderia manipular secretamente a plataforma para promover os seus interesses geopolíticos e prejudicar os Estados Unidos – semeando, por exemplo, a discórdia e a desinformação durante uma crise”.

Os argumentos escritos apresentados ao Supremo Tribunal na sexta-feira sublinham a tensão entre a segurança nacional e a liberdade de expressão numa altura em que 170 milhões de americanos usam o TikTok para notícias e entretenimento.

Trump reconheceu em seu briefing na sexta-feira que seu governo também levantou preocupações sobre a plataforma e assinou uma ordem executiva limitando o aplicativo. Quando Trump era presidente em 2020, ele assinou uma ordem executiva para proibir efetivamente o TikTok, mas ela foi suspensa nos tribunais.

Mas, argumentou ele na sexta-feira, o “momento infeliz” da data de entrada em vigor da lei “interfere” na sua capacidade de “gerir a política externa dos Estados Unidos e de buscar uma resolução para proteger a segurança nacional e salvar uma plataforma de mídia social que fornece um veículo popular para 170 milhões de americanos exercerem os seus direitos fundamentais da Primeira Emenda.”

Atrasar a data de entrada em vigor da lei, disse Trump, poderia “evitar a necessidade deste tribunal decidir a questão historicamente desafiadora da Primeira Emenda”.

Entre os ex-funcionários de Trump que apresentaram petições legais na sexta-feira apoiando a posição do governo Biden e a proibição do TikTok estavam Jeff Sessions, o primeiro procurador-geral de Trump, e Ajit Pai, o presidente nomeado por Trump da Comissão Federal de Comunicações de 2017 a 2021.

A TikTok disse ao tribunal em seu próprio relatório na sexta-feira que o governo federal está tentando fechar “uma das plataformas de discurso mais importantes da América” e disse que os legisladores foram obrigados pela Primeira Emenda a considerar outras opções, como divulgações sobre a empresa propriedade.

“A história e os precedentes ensinam que, mesmo quando a segurança nacional está em jogo, a proibição de discursos deve ser o último recurso do Congresso”, afirmou a empresa.

Grupos que defendem as proteções da Primeira Emenda – incluindo a União Americana pelas Liberdades Civis e o Instituto Knight da Primeira Emenda da Universidade de Columbia – instaram a Suprema Corte a olhar além das reivindicações de segurança nacional do governo e avaliar o impacto da proibição na liberdade dos americanos de visualizar qualquer conteúdo on-line que desejam. escolher.

“Restringir o acesso à mídia estrangeira para proteção contra suposta manipulação estrangeira é uma prática que tem sido associada há muito tempo a regimes repressivos”, escreveu o Instituto Knight da Primeira Emenda. “O governo não tem interesse legítimo em proibir o acesso dos americanos ao discurso estrangeiro – mesmo que o discurso inclua propaganda estrangeira ou reflita manipulação estrangeira.”

A ACLU, da mesma forma, alertou para uma “perturbação de grande alcance na capacidade dos americanos de interagirem com o conteúdo e os públicos da sua escolha online” se o Supremo Tribunal mantiver a proibição.

No início deste mês, um tribunal federal de apelações em Washington, DC, manteve por unanimidade a proibição em uma decisão que afirmava que o governo tinha interesse de segurança nacional em regular a plataforma.

A rapidez do briefing reflectiu a rapidez altamente invulgar com que o Supremo Tribunal concordou em considerar o caso. O tribunal retirou o recurso de sua pauta de emergência – onde o TikTok buscava uma pausa temporária na proibição – e concordou em se aprofundar nas questões substantivas da Primeira Emenda sobre a lei.

A petição de Trump foi apresentada por D. John Sauer, a quem Trump disse que pretende nomear como procurador-geral e que, se confirmado, representaria a administração Trump na Suprema Corte.

“Existem razões convincentes para suspender o prazo da lei”, argumentou Sauer, “e permitir que o Presidente Trump procure uma resolução negociada assim que assumir o cargo”.