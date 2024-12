Trump se irrita com o perfil crescente de Musk enquanto os democratas brincam com a vaidade do presidente eleito

CNN

–



Quer Elon Musk seja o verdadeiro “presidente”, apenas o “primeiro-ministro” ou apenas o executor multibilionário de Donald Trump, ele está a desempenhar um papel sem precedentes que poderá suscitar conflitos de interesses para a nova administração.

A poeira ainda está baixando após o papel pioneiro da Tesla e da SpaceX na semana passada em sabotar um pacote de gastos de final de ano da Câmara, que acabou sendo substituído por uma lei provisória menor para manter o governo aberto até março.

Os legisladores republicanos correram no domingo para elogiar e defender o proprietário do X – talvez não surpreendentemente, uma vez que o homem mais rico do mundo ameaçou financiar desafios primários aos membros do Congresso que desafiam as ordens de Trump.

“Graças a Deus, Elon Musk comprou o Twitter, porque é a única maneira de sabermos o que está neste projeto de lei”, disse o senador do Tennessee Bill Hagerty a Dana Bash da CNN no “State of the Union”. O comentário pode parecer estranho, uma vez que os legisladores não deveriam precisar de uma rede de mídia social para poder ler um projeto de lei antes de votar. Mas Hagerty também revelou o domínio de Musk sobre a base do Partido Republicano quando disse que “cada um dos nossos escritórios foi inundado com telefonemas dos nossos eleitores” após as queixas do bilionário de que o projecto de lei estava cheio de gastos inflacionados.

Enquanto isso, o deputado republicano Tony Gonzales, do Texas, descreveu a dinâmica que se aproxima em Washington. “Temos um presidente. Temos um vice-presidente. Temos um palestrante. E parece… como se Elon Musk fosse nosso primeiro-ministro”, disse ele no programa “Face the Nation”, da CBS.

Os democratas estão a tentar ajustar a vaidade de Trump, sugerindo ironicamente que mesmo depois de ganhar um segundo mandato, ele ainda não é tão poderoso como o magnata da tecnologia nascido na África do Sul, a quem encarregou de reduzir o tamanho do governo assim que o presidente eleito tomar posse. .

O senador de Delaware, Chris Coons, evocou um cenário sobre o “Estado da União” de Musk duplicando o caos que caracterizou o primeiro mandato de Trump. “Este é um preditor do que provavelmente acontecerá. Não teremos apenas o presidente eleito Trump como um bilionário tuitando furiosamente às 4 da manhã. Teremos Elon Musk também injetando instabilidade na forma como lidamos com questões muito complicadas e importantes para o nosso país”, disse ele.

Os comentários de Coons vieram depois que vários democratas falaram do “Presidente Musk” enquanto o país oscilava à beira de uma paralisação do governo na semana passada.

“Na manhã de quarta-feira, Elon Musk provou que é o verdadeiro líder do Partido Republicano, porque ao longo de cerca de quatro, cinco ou seis horas, ele tuitou sem parar contra o acordo que havia sido negociado e acordado por todas as partes”, O deputado democrata Brendan Boyle, da Pensilvânia, disse a Jessica Dean da CNN no sábado.

A estratégia, uma abertura bem-vinda para um partido que lutou para transmitir uma mensagem convincente nas eleições e que tem falhado desde então, parece ter funcionado, já que o próprio Trump levantou a questão no domingo.

“Não, ele não vai assumir a presidência”, disse Trump a ativistas conservadores num evento do Turning Point USA em Phoenix. O presidente eleito insistiu que gostava de ter pessoas inteligentes por perto e acusou os seus oponentes de lançarem “um novo pontapé” depois de sugerir que tentavam deslegitimar o seu primeiro mandato em vez de “Rússia, Rússia, Rússia”. Trump acrescentou: “Não, ele não será presidente, isso posso garantir. E estou seguro, sabe por quê? Ele não pode ser – ele não nasceu neste país.”

Os comentários de Trump sugeriram, no mínimo, que a cobertura constante do papel de Musk chamou a sua atenção e que ele se ressente da ideia de que o seu novo melhor amigo seja o poder por trás do trono. Eles também alimentarão novas especulações sobre por quanto tempo o presidente eleito, que normalmente não gosta de dividir os holofotes, tolerará o perfil crescente de Musk – mesmo que ambos tenham enormes incentivos para continuar uma amizade que tem visto o pioneiro da tecnologia quase constantemente. ao lado de Trump em Mar-a-Lago desde a eleição.

A inovação de Musk revolucionou o comércio eletrónico, os veículos elétricos e as indústrias espaciais e está a liderar o esforço dos EUA para colocar humanos em Marte. Ele é visto como um herói para muitos americanos. E as suas opiniões políticas cada vez mais direitistas e populistas e a capacidade de mobilizar as pessoas que o apoiam desde que comprou X fizeram dele um talismã para os eleitores populares de Trump que acreditam que o governo os falhou.

Tecnicamente, não há dúvida de quem tem mais poder. Trump tomará posse como presidente em 20 de janeiro e comandará as forças armadas mais poderosas do mundo e um vasto arsenal de armas nucleares. Ele também será apoiado por uma decisão do Supremo Tribunal decorrente de um dos seus processos judiciais que ampliou o âmbito da autoridade executiva. Musk, o co-presidente do novo Departamento de Eficiência Governamental ou DOGE de Trump, provavelmente não terá qualquer poder real fora do patrocínio contínuo do novo presidente.

Devido à sua extraordinária riqueza, ao megafone concedido pela propriedade de uma das maiores redes de comunicação social, bem como aos vastos interesses internacionais, empresas e contactos globais, Musk é um exemplo de um tipo raro de poder não estatal. Ele tem a capacidade de influenciar governos, eleições, economias e até mesmo a condução de guerras. Ele poderia, portanto, ser um trunfo para Trump e para a América se trabalhar no interesse nacional.

Mas a presença de Musk no centro do governo dos EUA também levanta a possibilidade de potenciais conflitos de interesses, especialmente porque as suas empresas beneficiam de milhares de milhões de dólares em contratos governamentais. Musk estará em posição de simplificar as regulamentações do DOGE para beneficiar diretamente seus próprios negócios. E exercerá um vasto poder não eleito, muito além do alcance de quase todos os outros americanos, depois de financiar a campanha de Trump no valor de dezenas de milhões de dólares.

E talvez mais do que qualquer outro presidente recente, Trump parece susceptível ao magnetismo de alguém tão talentoso e carismático como Musk, e ao símbolo de estatuto de ter o homem mais rico do mundo como subordinado na sua corte.

O poder de Musk ficou à mostra na semana passada, quando ele esmagou o projeto de lei provisório inicial de gastos do presidente da Câmara, Mike Johnson, com uma enxurrada de postagens no X – que saiu antes do presidente eleito, levantando dúvidas sobre se ele era freelancer.

Mais tarde, Trump foi apanhado ao se manifestar vigorosamente contra o projeto de lei e exigir que a autoridade de endividamento do governo fosse aumentada antes que o presidente Joe Biden deixasse o cargo. Sua acumulação levantou especulações sobre se o presidente eleito estava tentando ir além de Musk para destacar sua própria autoridade. Independentemente disso, a defenestração inicial da lei de gastos por parte de Musk e a forma como imediatamente conseguiu exercer poder sobre Johnson, que está na linha de sucessão constitucional atrás apenas do vice-presidente, foi extraordinária.

O senador Markwayne Mullin insistiu em uma entrevista com Kaitlan Collins da CNN na sexta-feira que Musk estava trabalhando em estreita colaboração com o presidente eleito. “Você viu Elon e o presidente Trump trabalhando juntos como uma equipe. Eu prometo a você, eles estavam visitando o tempo todo”, disse o republicano de Oklahoma. “Elon estava assumindo uma tarefa que o presidente Trump queria. E o presidente Trump estava assumindo a outra tarefa.”

Ainda assim, o papel proeminente de Musk pode abrir outra linha de ataque para os democratas – especialmente se Musk e seu co-presidente do DOGE, Vivek Ramaswamy, um ex-candidato presidencial do Partido Republicano, começarem a recomendar a eliminação de programas nos quais se baseiam os trabalhadores das Américas, que Trump prometeu durante o campanha para ajudar. Já existe uma desconexão temática entre o vínculo do presidente eleito com os operários e a sua escolha de um Gabinete repleto de milionários e bilionários que provavelmente beneficiarão desproporcionalmente das enormes reduções fiscais que ele irá propor no próximo ano.

Haverá também complicações sobre o papel de Musk e potenciais conflitos sobre a política externa. O proprietário da Tesla está ativo em quase todos os países do mundo e em muitos pontos de acesso globais. O seu serviço de Internet Starlink, por exemplo, é vital para o esforço de guerra da Ucrânia após a invasão ilegal da Rússia há mais de dois anos. Trump prometeu acabar rapidamente com a guerra quando assumir o cargo e no domingo sugeriu a possibilidade de conversações antecipadas com o presidente russo, Vladimir Putin.

À medida que Trump gere as relações dos EUA com outras nações, poderá enfrentar uma reação negativa das tentativas de Musk de moldar a política em todo o mundo. O seu novo amigo criticou, por exemplo, o novo governo britânico do primeiro-ministro do Partido Trabalhista, Keir Starmer. E na semana passada apoiou o partido de extrema-direita da Alemanha enquanto o país luta contra uma crise política. “Apenas a AfD pode salvar a Alemanha”, escreveu Musk no X na sexta-feira. Uma coisa é ele expressar seus direitos de liberdade de expressão como indivíduo. Mas dada a proximidade de Musk com Trump e o papel quase oficial que desempenhará na próxima administração, os seus comentários poderão causar confusão sobre a política dos EUA e as opiniões do novo presidente.

Depois, há o risco de conflito ético entre a actividade política interna de Musk e os seus empreendimentos internacionais. Na semana passada, a deputada Rosa DeLauro, a principal democrata no Comitê de Dotações da Câmara, escreveu uma carta aos líderes do Congresso alegando que Musk havia trabalhado para inviabilizar uma cláusula do projeto de lei de financiamento original que examinaria os investimentos na China, sugerindo que ele estava protegendo sua fábrica da Tesla. em Xangai. Musk respondeu às críticas de DeLauro ao seu papel no drama da paralisação do governo, pedindo a expulsão do legislador de Connecticut do Congresso.

A crescente proeminência de Musk está a alimentar o debate sobre quanto tempo Trump irá tolerar o que muitas vezes parece ser a estrela mais brilhante na sua órbita. Qualquer cisma entre os dois poderá ser doloroso para ambos, uma vez que o visionário dos voos espaciais tem um interesse substancial em prolongar os seus contratos com o governo dos EUA. E Trump pode se preocupar em alimentar uma reação negativa de um amigo que se tornou inimigo e que controla X.

Mas o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie – que já foi amigo de Trump antes de ser expulso de seu círculo íntimo – previu que o status de Musk como braço direito do presidente eleito não durará.

“Quando você começa nessa função, você tem uma influência enorme”, disse Christie no programa “This Week” da ABC News no domingo. “E ele adora ter você por perto e adora ouvir você, e você é a melhor coisa do mundo. Sempre diminuirá. E é isso que acontece. E você verá. Isso também acontecerá com Elon Musk.”