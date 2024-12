CNN

Até o normalmente impetuoso Donald Trump parece desconcertado com a situação internacional volátil que herdará como novo presidente no próximo mês e à qual certamente injetará nova imprevisibilidade.

“Certamente parece que o mundo está um pouco louco neste momento”, disse o presidente eleito no sábado, quando se encontrou com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris, enquanto subia de volta ao cenário global para a sua segunda tentativa.

A surpreendente queda da dinastia al-Assad na Síria, no domingo, criou circunstâncias novas e traiçoeiras que exigirão a atenção de Trump – apesar do seu desejo de libertar os EUA das perigosas zonas de guerra do Médio Oriente – e provavelmente constituirão um teste imediato aos seus objectivos de política externa. e perspicácia em janeiro.

“Esta não é a nossa luta. Deixe acontecer. Não se envolva”, escreveu Trump no sábado no Truth Social, em letras maiúsculas, enquanto os rebeldes corriam em direção à capital síria, Damasco. O seu comentário foi característico de uma reação da política externa contra quase duas décadas de guerras dos EUA no Médio Oriente e no Sul da Ásia. Mas como potência global, numa economia mundial integrada, e com os inimigos dos EUA a tentarem diluir a influência americana, poderá também chegar um momento em que os interesses americanos signifiquem que Trump não terá outra escolha senão envolver-se, diplomaticamente, se não militarmente.

“Quando isso se tornar um interesse de segurança nacional e uma ameaça para os Estados Unidos, então nos envolveremos”, disse o senador republicano Markwayne Mullin, um importante aliado de Trump, no programa “Estado da União” da CNN no domingo.

E a súbita reordenação da geopolítica do Médio Oriente poderá oferecer aberturas para outros objectivos internacionais de Trump, incluindo a renovação do seu confronto com o Irão. Nas suas publicações de fim de semana nas redes sociais, o presidente eleito também destacou como a derrubada do presidente Bashar al-Assad foi uma derrota para a Rússia e pressionou o presidente Vladimir Putin a reduzir as suas perdas, encerrando a guerra na Ucrânia.

Mas as políticas de Trump para o primeiro mandato e os seus planos para o segundo mandato – incluindo os apresentados na sua primeira grande entrevista televisiva desde a eleição, que foi gravada na sexta-feira, antes da deposição de Assad – mostram que ele vê o mundo e as suas crises através de uma vitória. -prisma de perda para os Estados Unidos. Na ampla entrevista com Kristen Welker da NBC no programa “Meet the Press” da NBC, que foi ao ar no domingo, ele, por exemplo, disse que a Ucrânia deveria “provavelmente” se preparar para menos ajuda com ele no poder e se comprometeria a permanecer na OTAN apenas se outros membros pagam suas contas e “nos tratam de maneira justa”. E sublinhou a sua perspectiva “América em Primeiro Lugar” ao antever os seus planos para dar prioridade à deportação em massa de migrantes com antecedentes criminais e para acabar com a cidadania por nascença.

Mas Trump tem desafios difíceis na Síria e no resto do mundo.

A tomada do poder, liderada por um grupo rebelde que Washington considera uma organização terrorista outrora afiliada à Al Qaeda, aumenta a incerteza sobre se a nação fracturada poderá voltar a tornar-se um refúgio terrorista que ameaça a segurança dos EUA. Trump poderá ter de decidir rapidamente se manterá o envio de centenas de tropas dos EUA para a Síria para combater qualquer ressurgimento do ISIS. O presidente Joe Biden ordenou uma série de ataques dos EUA contra alvos do ISIS no país no domingo.

E a queda de Assad do poder está intrinsecamente ligada a outras prioridades da política externa dos EUA – incluindo, como observou Trump, a Rússia, que apoiou o governo do presidente sírio para salvar a sua própria presença no Médio Oriente.

A queda de Assad é outro duro golpe para o Irão, depois das guerras de Israel no Líbano contra o Hezbollah e em Gaza contra o Hamas terem devastado os representantes da República Islâmica e deixado a liderança em Teerão com uma aparência mais vulnerável do que tem sido durante anos, enquanto se prepara para um drama de sucessão iminente, dada a idade avançada do aiatolá Ali Khamenei. A percepção de que o Irão está enfraquecido poderá levar a uma linha ainda mais dura do que já se espera da administração Trump, à medida que o regime aumenta o seu arsenal de urânio com qualidade quase armamentista.

Os desafios de política externa relacionados com o novo presidente estendem-se num vasto arco desde a Síria, Líbano, Israel e Iémen, no Médio Oriente, passando pela Eurásia, enraizados na guerra na Ucrânia e nas suas crises tributárias. O conflito tornou-se global com a surpreendente entrada das tropas terrestres norte-coreanas numa guerra terrestre europeia. Se a Rússia, como alguns especialistas suspeitam, fornecer em troca a Pyongyang conhecimentos ou tecnologia em mísseis balísticos, o impasse dos EUA com o Estado isolado poderá tornar-se ainda mais perigoso. O Irã também forneceu à Rússia drones e mísseis, segundo autoridades dos EUA.

E os problemas dos EUA com a Rússia, a Coreia do Norte e o Irão são agravados pela sinergia estratégica frouxa mas em expansão entre o trio e a China. Muitos dos altos funcionários e apoiantes da nova administração Trump argumentaram anteriormente que os EUA precisam de se desligar de locais como o Médio Oriente e a Europa para direcionar recursos militares e financeiros para o que consideram ser um confronto existencial com a superpotência da Ásia. Mas as realidades geopolíticas em rápida mudança significam que os adversários da América provavelmente não darão essa opção ao presidente eleito.

Este é um mundo muito mais complexo e potencialmente perigoso do que aquele com o qual Trump estava familiarizado durante o seu primeiro mandato. O mundo cambaleou frequentemente com os seus pronunciamentos e repreensões imprevisíveis aos aliados dos EUA – como os da Europa e da Ásia, muitos dos quais estão agora enfraquecidos pela sua própria turbulência interna. Esses aliados também estão a preparar-se para as suas exigências de aumento dos gastos com a defesa, que muitos podem ter dificuldade em satisfazer, dada a sua situação económica diminuída.

Até 20 de Janeiro, a Rússia não é oficialmente problema de Trump – mesmo que as suas declarações agressivas de política externa, as ameaças tarifárias e a viagem a Paris para a reabertura da Catedral de Notre Dame este fim de semana tenham feito parecer que ele já está a comandar o espectáculo.

Biden reagiu à queda de Assad proclamando justiça para o povo sírio e prometendo evitar que qualquer instabilidade no país se espalhasse pela região. Ele prometeu trabalhar com as Nações Unidas para a transição para uma Síria independente e soberana com uma nova constituição e um novo governo. E anunciou os ataques aéreos de bombardeiros B-52, caças F-15 e aeronaves A-10 contra alvos do ISIS no centro da Síria.

Mas em breve entregará o poder a Trump, cuja profunda suspeita em relação aos empreendimentos no Médio Oriente é alimentada por anos de guerras estrangeiras sangrentas. A história também sugere que os momentos mais esperançosos numa região torturada são apenas falsos amanheceres.

“Acho que os EUA estão em conflito. Por um lado, estão basicamente a gabar-se do facto de que basicamente isto é um… grande revés para a Rússia e o Irão”, disse Fawaz Gerges, professor de relações internacionais na London School of Economics, a Becky Anderson da CNN. “Por outro lado, os americanos sabem muito bem que a Síria pode realmente seguir… no caminho errado. E a Síria governada por um movimento islâmico salafista não é realmente a preferência americana pela Síria.”

Há uma semana, ninguém teria previsto o fim do regime assassino de meio século de Assad e do seu pai, o falecido Presidente Hafez al-Assad, na Síria. A velocidade com que o regime caiu significa que é impossível prever a situação que Trump herdará no próximo mês.

O perigo é que uma nação que está profundamente dividida étnica e religiosamente se fragmente ainda mais, que uma guerra civil assassina irrompa novamente e que os refugiados inundem os estados vizinhos e causem uma crise humanitária. Mesmo que o grupo dominante na coligação rebelde, Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), assuma o controlo e traga a paz, a economia está em ruínas, as cidades e os serviços públicos estão arruinados e o regresso dos refugiados que fugiram nos últimos anos poderá gerar enorme instabilidade.

Assim, enquanto Trump considera o actual destacamento dos EUA na Síria, ele também deve decidir até que ponto se envolverá no futuro do país – e se não o fizer, se está satisfeito em deixar os adversários dos EUA preencherem o vazio e construírem o seu próprio poder.

Não há nenhum ganho monetário óbvio para os EUA na Síria – e a visão tradicional da maioria dos presidentes de que os EUA deveriam promover conflitos de estabilidade com o carácter de Trump e a visão de mundo “América em Primeiro Lugar”.

Ainda assim, a queda de Assad poderá ajudar a reforçar a segurança de Israel, o que é importante para Trump. Um país unificado e estável poderia bloquear os carregamentos terrestres de armas de Teerão para reconstruir o Hezbollah no Líbano.

O presidente eleito mostrou que aprecia as implicações mais amplas da queda de Assad no domingo, colocando pressão imediata sobre Putin para negociar o fim da guerra na Ucrânia, mesmo que a sua postagem no Truth Social subestime o quão difícil isso pode ser.

“A Rússia e o Irão estão num estado enfraquecido neste momento, um por causa da Ucrânia e de uma economia má, o outro por causa de Israel e do seu sucesso na luta. Da mesma forma, (Volodymyr) Zelensky e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e acabar com a loucura”, escreveu Trump, um dia depois de se reunir com o presidente ucraniano em Paris. “Muitas vidas estão sendo desperdiçadas desnecessariamente, muitas famílias destruídas e, se isso continuar, poderá se transformar em algo muito maior e muito pior. Conheço bem Vladimir. Esta é a hora dele de agir. A China pode ajudar. O mundo está esperando!”

Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia dentro de 24 horas se for eleito presidente, mas não está claro se Putin está pronto para falar de paz após os recentes avanços no campo de batalha. No mínimo, ele conduzirá uma negociação difícil, levando a temores de que Trump forçará a Ucrânia a aceitar um acordo que entregará à Rússia o território confiscado na sua invasão brutal e ilegal. Isso recompensaria a agressão de Putin. Os críticos do presidente eleito temem que ele também se oponha a quaisquer garantias de segurança para a Ucrânia e frustre as suas esperanças de um caminho para a adesão à NATO e à UE para apaziguar Putin. Tal acordo poderia acabar com a matança no curto prazo. Mas a história de Putin sugere que ele provavelmente usaria esse acordo para se rearmar e reagrupar para um novo ataque que visasse varrer a Ucrânia do mapa.

Um dos ex-conselheiros de segurança nacional de Trump, HR McMaster, instou no domingo seu antigo chefe a tratar o Irã, a Rússia, a China e a Coreia do Norte como partes diferentes do mesmo desafio.

“Algumas pessoas acham que você deveria tentar separá-los. Acho que deveríamos colá-los, porque sempre que agimos como se estivessem separados, eles se protegem e agem como se não estivessem operando juntos”, disse McMaster no “Fox News Sunday”.

Isto, no entanto, iria contrariar o desejo de Trump de intermediar acordos individuais com ditadores estrangeiros e de jogar adversários uns contra os outros.

Ainda assim, os acontecimentos do fim-de-semana na Síria são um lembrete da velocidade da mudança política global num momento de mudança de alianças, de crescentes desafios de grande poder para os Estados Unidos, e da forma como até mesmo as linhas vermelhas de Trump sobre a utilização do poder dos EUA no estrangeiro serão desafiado pelos acontecimentos.

“Penso que o presidente eleito tem razão ao dizer que os Estados Unidos, por enquanto, deveriam sentar-se e ver como isto se desenrola”, disse Uriel Epshtein, CEO da Iniciativa Renovar a Democracia, à CNN Internacional. “Eu também observaria que este é realmente um momento importante em que podemos ver como não podemos olhar para os conflitos individualmente, como devemos olhar para o mundo globalmente, porque a queda de Assad em Damasco atravessa Jerusalém e Kiev.”