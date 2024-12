Turnê de despedida de Olivia Dunne: comemorando sua última temporada com Paul Skenes ao seu lado

EUé um capítulo emocionante para Olivia Dunne quando ela entra seu último evento Gym 101 com a ginástica da LSU equipe para a temporada 2024-25. A arena PMAC deve ter trazido de volta memórias da noite em que a LSU ergueu o troféu da NCAA, mas para Dunne, este momento carregava uma camada extra de nostalgia. Afinal, marcou o início de sua despedida da ginástica universitária. Determinada a saborear cada segundo, Olivia teve seu maior apoiador, o namorado Paulo Skenesbem ao lado dela.

Paul Skenes, um rosto familiar nas postagens de Livvy nas redes sociais, apareceu para torcer por ela na exibição intraesquadrão. Após o evento, Dunne compartilhou um momento doce no Instagram, postando uma foto com Paul com a legenda “Grande fã de academia da LSU”, comemorando provocativamente seu apoio inabalável.

Livvy Dunne chama a atenção em confronto de ginástica com final inesperado e perfeitoTikTok

Os fãs ficaram igualmente cativados por uma série de histórias mostrando as proezas de Dunne na ginástica. Seja se equilibrando na viga ou acertando sua rotina no chão, suas habilidades estavam em plena exibição – algumas das quais podem ter sido capturadas pelo próprio Paul.

Na competição, Olivia teve um desempenho sólido. Nas barras irregulares, ela executou uma combinação limpa de salto de Tkatchev para Pak e finalizou com uma desmontagem dupla, dando apenas um pequeno deslizamento para trás na aterrissagem. Sua rotina no Floor era a favorita do público.

A última experiência de Olivia no Gym 101

Olivia abriu com uma dobra frontal até dobra dupla e fechou com uma lança dupla sólida, apresentando saltos perfeitos ao longo. Sua consistência nesta temporada tem sido notável, aparecendo em nove competições e competindo tanto em bares quanto em provas de solo. Notavelmente, ela ganhou o recorde de sua carreira de 9.900 no chão no NCAA Fayetteville Regional e no Podium Challenge.

Enquanto Dunne pulou o salto no Ginásio 101, ela brilhou na trave de equilíbrio. Ela começou com uma série BHS LOSO, conseguindo uma ligeira verificação de equilíbrio antes de recuperar a compostura. Sua antena frontal era suave e, apesar de uma pequena oscilação entre os saltos, ela terminou forte com um pique ganhador e uma aterrissagem constante.

Além da ginástica, o relacionamento de Olivia e Paul destaca o apoio mútuo. “Tento ir a todos os jogos em Pittsburgh se não estiver na escola”, Dunne compartilhou durante uma entrevista no podcast Betches. Paul retribui esse esforço, dizendo: “É difícil porque minha namorada está na escola e estou tentando passar o máximo de tempo possível com ela.” O vínculo deles continua a inspirar enquanto eles navegam juntos em suas agendas exigentes.