Uma reclamação de LeBron James à NBA sobre camisas de Natal deixa a Nike em uma situação ruim

EUf há uma coisa que NBA tem como tradição ao longo de seus anos em seu campeonato, é o Dia de Natal jogos e neste dia 25 de dezembro serão disputados até cinco deles, incluindo o que será disputado no Chese Center em São Francisco entre o Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Foi no vestiário do time de Los Angeles que LeBronJames lançou um tweet incendiário em direção Adão Pratapresidente do NBAe Nikesem mencionar nenhum deles, a propósito das camisolas desenhadas para esta ocasião.

É sabido que quando o NBA tinha um contrato com Adidasa marca alemã desenhou roupas especiais para os jogos e deu camisetas aos jogadores para lembrá-los do dia e do esforço que fizeram por não poder estar com seus famílias em um dia tão especial. Esta foi uma tradição que se manteve desde 2008 a 2016quando era o último ano de contrato.

Mas essa tradição foi esquecida quando Nike irrompeu com seu empório no NBA e passou a vestir toda a liga. Mas depois de oito anos sem aquela bela imagem do especialmente desenhado Natal camisetas, LeBronJames ficou furioso, e sua mensagem poderia ter algumas consequências porque nunca antes eles haviam reclamado com tanta força e determinação como o Lakers estrela fez quando viu que tudo permaneceu igual por mais um ano.

Adidas impressionou a todos com seus designs atraentes. As camisetas de floco de neve com um design branco ao redor do logotipo da equipe e o cartão de Natal com os nomes dos times letras cursivas foram dois dos trabalhos que foram muito bem recebidos por torcedores e jogadores

Agora parece que LeBron quer ter de novo aquelas camisas que ele curtiu com o Aquecer e o Cavalosmas nunca consegui curtir com o Lakersonde chegou na temporada 2018/2019.

Deve-se notar também que se um futuro membro do Hall da Fama tiver mencionado isso, o NBA pode tomar medidas no futuro e deixar Nike saber para os próximos anos.