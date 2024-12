Unidade do MPAL é inaugurada em fórum da comarca de União dos Palmares

A unidade do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) no Fórum José Praxedes Filho, em União dos Palmares, foi inaugurada nesta quarta-feira (18). Ela conta com quatro salas onde trabalharão os promotores de Justiça que atuam na cidade, auditório, copa, depósito, banheiros e sala técnica para informática. O espaço, reformado pelo Poder Judiciário, passará, a partir de agora, a ser gerido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Localizada no Juizado Cível e Criminal e de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no Distrito Industrial Floriano Rosa, na BR 104, KM 36, a nova sede do Ministério Público recebeu recursos do Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário (Funjuris) a partir de uma parceria formalizada entre o MPAL e o Tribunal de Justiça. “Essa é a primeira vez que ocorre esse tipo de colaboração, onde o Judiciário, numa visão cooperativa, promoveu a reforma do prédio para abrigar o nosso MP. Estarmos agora todos juntos, dividindo o mesmo imóvel, certamente vai permitir que consigamos resolver as demandas da população de uma forma mais célere, que é o maior objetivo do Ministério Público e do Judiciário”, afirmou o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

A promotora de Justiça Eloá Carvalho, titular da 2ª Promotoria de Justiça, declarou que, a partir deste espaço conjunto de trabalho “aumenta responsabilidade dos membros do Ministério Público que exercem suas atribuições no município de União dos Palmares em melhor servir a quem os remunera”.

O presidente do TJAL, desembargador Fernando Tourinho, reforçou o discurso da importância da parceria: Enquanto tivermos condições, faremos isso novamente, já que o propósito maior é atender com mais eficiência o cidadão que precisa do Sistema de Justiça. Sabemos o quanto o Ministério Público é um órgão importante nesse processo de garantia de direitos e temos que nos unir nessa missão”, disse.

Com a reforma concluída, o PGJ Len Araújo e o presidente Fernando Tourinho assinaram um termo de adesão e uso para que, a partir de agora, o MPAL se responsabilize pela manutenção do espaço.

Também prestigiaram a cerimônia os procuradores de Justiça Walber Valente de Lima, Isaac Sandes, Eduardo Tavares, Neide Camelo e Marluce Caldas e os promotores de Justiça Jomar Amorim e Ariadne Dantas – que atuam em União dos Palmares, Edelzito Andrade, Humberto Pimentel, Vicente Porciúncula e Antônio Vilas Boas.