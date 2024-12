Valencia demitiu Rubén Baraja e aprofunda crise

Em comunicado, a entidade sublinhou que “a dinâmica dos resultados ao longo desta temporada tem exigido uma decisão que tem sido muito difícil de tomar, mas que visa reverter a situação e alcançar melhores resultados.

Até esta segunda-feira, o treinador valenciano chegou ao clube em fevereiro de 2023, quando a equipa estava na despromoção, e conseguiu salvar a equipa valenciana da descida à Segunda Divisão na última jornada, antes de renovar por dois anos.

Na temporada passada, um bom começo levou a equipe a sonhar com a Europa e, embora não tenha alcançado essas posições, cumpriu os anseios de uma equipe cujo objetivo inicial era conseguir a permanência e não sofrer durante a campanha. Por esta razão, Valencia e Baraja renovaram o contrato do treinador até ao final de 2026.

No entanto, a má dinâmica que começou no final do ano passado e que continua até agora levou o clube a tomar agora esta decisão, motivado sobretudo por resultados que ele próprio descreveu como “indefensáveis”, embora tenha permanecido convencido de que poderá reverter o situação.

Esta demissão ocorre apenas quatro dias depois de o presidente do clube, LayHoon Chan, ter afirmado não ter quaisquer “instruções” de Peter Lim para despedir ou manter Rubén Baraja e sublinhou que o clube lhe deu “total apoio” a Baraja. ele é “uma lenda” e porque já “os ajudou a sair de uma situação semelhante há duas temporadas”.

Valência agradeceu “a sua paixão, a sua dedicação e o empenho que demonstrou desde o primeiro ao último dia” e afirmou que o valladolid é “uma das principais lendas da história de Valência”.

O clube desejou “boa sorte e muito sucesso” no futuro ao treinador, que deixa o clube como o pior treinador numericamente entre os trinta treinadores com mais jogos na história da entidade.