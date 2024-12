‘Vanderpump Rules’ James Kennedy supostamente agrediu mulher antes da prisão

James Kennedy A suposta altercação com uma mulher, que levou à sua prisão por violência doméstica, pode ser muito mais física do que se pensava originalmente… TMZ descobriu.

De acordo com um registro diário de detenções da polícia de Burbank, um policial fez contato com a estrela de “Regras de Vanderpump” e a mulher dentro de uma residência na noite de terça-feira.

No registro do caso de Kennedy, diz que a mulher afirmou que seu namorado a pegou e a jogou no chão. Conforme informamos, Kennedy foi preso por contravenção doméstica contra cônjuge/coabitante.