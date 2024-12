Veja lista completa dos jogadores do Penedense para temporada 2025

Ontem, 02 de dezembro, na Casa de Aposentadoria, foram apresentados os jogadores do Sport Club Penedense que irão vestir o manto alvirrubro para os jogos do Campeonato Alagoano da Primeira Divisão, Copa Alagoas e Brasileirão Série D. O Presidente do Clube, Aerton Reis, destacou com novos nomes poderão somar ao time mais antigo de Alagoas, porém tudo dependerá da indicação do técnico Bebeto Moraes e também da saúde financeira do Penedense.



Veja lista:

Goleiros:

Enaldo Santos Costa Filho

Alexandre Silva

Ryan dos Santos

Laterais:

LD (Laterais Direitos): Jose Everaldo dos Santos Junior Edi Carlos Santos de Oliveira Filho Carlos Eduardo de Santos

LE (Laterais Esquerdos): Maikon Alexandre de Sales Lima Andrei da Silva Ramalho Eduardo Everton Cleverton Pinheiro



Zagueiros:

Maxilley do Nascimento de Lima

Valdenilson Azevedo Junior

Matheus Vitor Xavier Viana

Gustavo Silva Santos

Glauberson Gomes da Conceição

Volantes:

Leonardo da Silva de Carvalho

Marcelo Augusto Silva de Lima

Kayllan Jessivaldo Candido da Paz

José Everaldo dos Santos Junior

Gabriel Antunes

Elly Carlos Santos

Wanderson Ramires B. dos Santos

Meias:

Antonilton Batista dos Santos

William da Silva Salvino de Sousa

Victor Wesley dos Santos da Silva

Kauan Minas

Vitor Hugo

Atacantes:

Thiago Santos Ferreira

Romário Porto Valença

Jardeu Ribeiro Chaves

Maycon André Baracho V. Ferreira

Daniel Silva Santos

Manoel Afonso Junior

Jonatha Santos Souza

Comissão Técnica:

Bebeto de Moraes: Treinador

Rogério Paulo: Auxiliar

Rodrigo Albuquerque: Preparador Físico

André Godoy: Preparador de Goleiros

David Estácio: Fisioterapeuta

Maycon Pulqueiro: Fisioterapeuta

Silvio Romero: Gerente de Futebol

Robinho: Roupeiro

José Juarez: Massagista

Victoria: Nutricionista

Alex Barbosa: Auxiliar de Preparação Física

Angélica: Fisioterapeuta

Leivisson Santos: Roupeiro